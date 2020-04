Muškarci izabrali: Lepa ili pametna žena?

Verovatno ste u filmovima gledali „brze sastanke“ – događaje koji se najviše organizuju u Sjedinjenim Državama. Reč je o dešavanju prepunom ljudi koji se smenjuju na nekoliko minuta, u nadi da će iz tog upoznavanja sve prerasti u pravi sastanak.

Teorija da se muškarci plaše pametnih žena potkrepljena je najnovijom studijom poljskih teoretičara ekonomije. Cilj naučnika bio je da predvide da li će se jedan partner dopasti drugome u odnosu na inteligenciju i fizičke predispozicije muškarca ili žene preko puta.

Naučnik koji je vodio ceo projekat pod pokroviteljskom Ekonomkog fakulteta u Varšavi istraživao je rezultate 500 studenata koji su bili na ovim sastancima. Nakon svakog sastanka trebalo je da se izjasne da li bi voleli da vide tu osobu ponovo. Takođe, trebalo je da ocene svog sagovornika od 1 do 10, u pitanju je bila procena inteligencije i izgleda.

Istraživači su analizirali podatke i koristili taktiku zvanu logistička regresija. I nakon toga su zaista mogli da predvide da li će osoba reći da ili ne za nekoga na osnovu njegove spoljašnjosti i pameti.

Šta žele žene?

Verovatno vas ne čudi da su došli do saznanja da će se uvek pre opredeliti za zgodne muškarce. Ipak, one nisu odbijale svakog ružnog čoveka, ako je neko ko je neprivlačan ujedno inteligentan, on je i dalje imao dobre šanse kod žena.

Naravno da će žene želeti da ponovo vide nekoga koje je i lep i pametan, ali na njihovu odluku mnogo više utiče atraktivnost nego inteligencija. Muškarac čiju su inteligenciju ocenile sa 10 imaće čak 30 posto šansi da ga ponovo pozovu čak i ako je toliko glup da ne zna da veže pertle.

Kada muškarci biraju, žena treba da bude lepa, a nije nužno da uz to bude i pametna.

Šta muškarci žele?

Istraživanja su pokazala da žene uopšte nisu izbirljive poput muškaraca. Kada oni daju nekoj ženi 4 za izgled i 2 za inteligenciju skoro je sigurno da neće hteti da je vide ponovo, što kod žena nije slučaj.

Međutim rezultati nisu u skladu kada pričamo o lepoti i inteligenciji. Kako se povećava lepota oni su spremniji da kažu DA, nezavisno od inteligencije. Muškarci mnogo više cene izgled, a manje inteligenciju.

Ono što je najzanimljivije jeste da naučnici navode da postoji određena tačka u kojoj muškarci prestaju da vrednuju žensku inteligenciju. Kod žena je bitno samo da bude svega više. Što je muškarac lepši i pametniji pre će ga izabrati. Za njih je nebo granica. One će rado menjati inteligenciju za lepotu. Ali uvek će odabrati onoga ko je malo više pametan ili inteligentan, navodi Psychology today. To nije isto sa muškarcima.

Dakle kako izgleda ocenjivanje žena od strane muškaraca? Na primer da je njena lepota prosečna, ocenjena od 6, a inteligencija niska 2. Ona ima samo 20 posto šanse da bude odabrana. Dalje, ako se inteligencija poveća za dva i sada bude 4 šanse su joj 30 posto.

Ako joj inteligencija poraste na 6 ona ima 40 posto šansi. Ali ukoliko se posle 6 inteligencija i dalje penje, studija kaže, neće se dogoditi ništa! Ona će i dalje biti na 40 posto šansi. A ukoliko je njena inteligencija 10, procenat se smanjuje na 30.

Dakle žena koja ima 6 za lepotu će biti poželjnija nego ona sa 7 za pamet, a muškarci će biti manje zainteresovani za nju ako je više ili manje inteligentna.

Zaključak jeste da će žena koja je veoma pametna imati manje šanse da bude izabrana nego žena koja je podjednako privlačna ali manje inteligencije.

Naučnici zaključuju da pametne žene često znaju da prestraše muškarce koji smatraju da one imaju prevelika očekivanja. Žene takođe ponekad znaju da potcene svoju inteligenciju u pokušaju da budu privlačne muškarcima. Smatra se i da muškarci pametne žene vide kao rivala i da to šteti njihovom egu. Ipak, nauka do kraja nema objašnjenje zašto su veoma pametne žene manje privlačne od prosečnih.