Muškarci surovo iskreni: Ovako smo shvatili da više ne volimo partnerku

Nekada je sasvim obična, naizgled bezazlena situacija znak kraja.

Trenutak kada posumnjate da vaš partner više ne voli ili makar ne gaji prema vama osećanja istog intenziteta kao nekada, jeste početak kraja veze.

Sumnja se uvuče i čini se štagod da uradite, pomoći nema. Nekad pogrešno čitamo signale, pa iznenadne „napade umora“, zauzetost i svadljivost tumačimo samo kao „lošu fazu“ u vezi. A zapravo je reč o kraju ljubavi.

Muškarci su nikad iskrenije opisali trenutak kada su shvatili da više nisu zaljubljeni u svoje partnerke. Da se ne biste pitale, evo kako to izgleda…

1. Shvatio sam da sam s njom iz osećaja dužnosti, a ne iz ljubavi.

2. Jednog dana išao sam kući s posla i shvatio sam da mi je lepo da budem u vezi samo kada nismo u istoj prostoriji.

3. Samo mi je sinulo da su se naše zajedničke aktivnosti pretvorile u običnu rutinu i prestao sam s radošću da iščekujem naše susrete.

4. Nisam mogao da budem sa nekim ko može da prevari. Nikada nije svaljivala krivicu na mene niti me koristila kao izgovor za svoje postupke. Priznala mi je da me prevarila i odlučili smo da to rešimo. Ipak, nije mi pomagala da ponovo izgradim poverenje u nju. Samo mi je otežavala stvari. Pet meseci kasnije otkrila mi je da me je ponovno prevarila, spakovala je stvari i otišla dva dana kasnije. Shvatio sam da je sve gotovo kada smo nakon pauze raspravljali o vezama u kojima smo bili u međuvremenu, a mene to nije nimalo diralo.

5. Dok smo se držali za ruke, a ja nisam osećao ništa.

6. Bili smo na večeri, a ja sam umirao od dosade. Raskinuli smo nedugo posle toga.

7. Provodili smo vikend zajedno, izležavao sam se na kauču dok je ona gledala neku seriju. Oko devet uveče me je pitala kad nameravamda se vratim kući. Kao da je jedva čekala da odem. Nije bilo nikakve svađe, jednostavno sam otišao. Tada sam shvatio da jednostavno nismo „kliknuli“. Kasnije smo razgovarali o tome i ustanovili da zapravo ne osećamo ništa jedno prema drugom, kao i da smo zajedno samo iz navike (bili smo u vezi šest meseci). Bio sam s njom samo da ne budem sam.

8. Pitala me je: „Zar ti ne smeta kad sam iznervirana?“. Shvatio sam da me nije briga.

9. Shvatio sam da više ne želim da se nalazim s njom i da mi je lepše kod kuće.

10. Vratila se s putovanja koje je trajalo mesec dana, a ja nisam imao želju da se vidimo.

