Naučnici otkrili: Evo koji tip penisa je najčešći prema istraživanju

Tema veličine i oblika penisa oduvek izaziva radoznalost i diskusije. Naučnici su sproveli istraživanje kako bi utvrdili da li većina muškaraca spada u kategoriju tzv. „growera“ ili „showera“.

Grower ili shower – šta to tačno znači

„Grower“ je termin za muškarce čiji penis značajno naraste tokom erekcije, dok je „shower“ onaj kod koga nema velike razlike između opuštenog i erektivnog stanja.

Rezultati istraživanja

Studija sprovedena na 225 muškaraca pokazala je da se penis u proseku poveća za oko 42% tokom prelaska iz opuštenog u erektivno stanje. Oni kod kojih je rast bio veći od 56% svrstani su u „growere“, dok su oni sa rastom manjim od 31% označeni kao „showere“.

Prema rezultatima, oko 24% muškaraca pripada grupi „growera“, 25% grupi „showera“, dok je više od polovine ispitanih bilo negde između ove dve kategorije.

Zanimljive razlike

Muškarci koji su „shower-e“ u proseku imaju duži penis u opuštenom stanju (oko 11,28 cm), dok „grower-i“ imaju manji (oko 8,79 cm). Međutim, u erektivnom stanju razlike gotovo nestaju i veličina postaje slična.

Zašto je ovo važno

Iako nema medicinskih posledica vezanih za to da li je neko „grower“ ili „shower“, istraživači ističu da je važno da urolozi znaju ove razlike prilikom izvođenja određenih operacija. Takođe, naglašava se da nema razloga za zabrinutost – razlike su normalne i prirodne.

Studija potvrđuje da većina muškaraca ne spada striktno ni u jednu kategoriju, već se nalazi između. Naučnici poručuju da je najvažnije prihvatiti prirodne razlike i ne opterećivati se poređenjima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com