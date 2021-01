Ovih šest stvari žene najpre primete kod muškaraca

Prvi utisak koji muškarac ostavlja veoma je bitan za žene. Iako je neke stvari nemoguće promijeniti, postoje mnoge na kojima muškarci ipak mogu poraditi kako bi bili privlačniji ženama.

Visina i težina

Visina i težina su na vrhu liste stvari koje žena najpre primećuje. Previsok ili prenizak, odnosno premršav ili gojazan muškarac, nije privlačan većini žena. Te karakteristike mu „zatvaraju vrata“ i pre nego što uspe da pokaže kakva je osoba. Ipak, to ne treba uzimati k srcu, jer na takvo razmišljanje žena utiče njihova težina i visina.

Izgled i privlačnost

Lepota je važna, ali žene traže i ono nešto dublje, a to je način na koji se muškarci nose i uređuju. Važno je kakva je kosa, odeća, brada i kakva je opšta higijena. Ukoliko se muškarci ne trude na tim poljima, žene neće ni poželeti da ih bolje upoznaju.

Osmeh

Ženama je važan i osmeh muškarca. One vole kada se muškarci smeju, posebno tokom upoznavanja, jer osmeh šalje dobre signale ženama. Naravno, osmeh lepim čine i zdravi zubi.

Humor

Humor je način da se nasmejete i zabavite. Žene vole muškarce koji imaju smisla za humor i koji ih zasmejavaju. Na tome muškarci dobijaju mnogo „bodova“.

Samopouzdanje

Ženama su privlačni muškarci koji imaju samopouzdanja. One to veoma brzo ocene, kao i to kakve vibracije šaljete. Za njih je pozitivan stav veoma bitan. Ipak, budite oprezni, jer uobraženost i arogancija nisu isto što i samopouzdanje.

Komunikativnost

Žene vole da razgovaraju i žele pažnju muškarca, koji će ih saslušati i reći im svoje mišljenje. Kroz razgovor se žena i muškarac upoznaju, što je ključ u njihovom odnosu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.