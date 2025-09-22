Ovo je maksimum koliko muškarci mogu izdržati bez seksa – evo šta kažu stručnjaci

Prema poslednjim istraživanjima, zdravlje i hormonalan balans muškaraca najbolje funkcionišu uz optimalnu učestalost intimnih odnosa. Kada apstinencija predugo traje, javljaju se fizičke i psihičke posledice.

Prosečna dužina apstinencije

Anketa među 1.200 ispitanih muškaraca pokazuje da prosečno mogu bez seksa izdržati između 21 i 30 dana pre nego što osete značajan pad raspoloženja i libida. Stariji muškarci (preko 50) čuvaju se nešto duže, dok mlađi (do 35) gube volju već nakon dve nedelje.

Uticaj na hormonski balans

Kratka apstinencija od tri do sedam dana može povisiti nivo testosterona i poboljšati kvalitet sperme, ali kad pauza pređe deset dana, nivo hormona opada. Stručnjaci upozoravaju da ekstremna apstinencija duža od mesec dana može izazvati hormonski disbalans, sličan blagoj hipogonadizmu.

Psihičke posledice preterane apstinencije

Nakon dve do tri nedelje bez intimnosti, muškarci počinju prijavljivati poremećaje sna, pojačan stres i anksioznost. Manjak oksitocina i endorfina iz seksualne aktivnosti dovodi do razdražljivosti, usporene koncentracije i slabijeg emocionalnog balansa.

Rizici za reproduktivno zdravlje

Dugotrajna apstinencija povezana je i s većim rizikom od zadržavanja sperme u reproduktivnom traktu, što može doprineti upalama prostate i smanjenoj pokretljivosti spermatozoida. Lekari savetuju da se ne prelazi granica od 30 dana bez seksualnog pražnjenja.

Stručni saveti za optimalnu učestalost

Urolog i seksolog dr. Ivica Novak preporučuje intimne odnose dva do tri puta nedeljno kao zlatnu sredinu za većinu zdravih muškaraca. On ističe da umerenost donosi najbolji hormonski i psihološki efekat, ali i jača vezu sa partnerkom.

