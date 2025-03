Pet osobina istinski dobrog muža, prema psiholozima

Zdravi brakovi ne nastaju slučajno – oni su rezultat međusobnog poštovanja, komunikacije i zajedničkih vrednosti. Iako neki znaci upozorenja postaju očigledni tek kasnije, postoje određene osobine koje dobrog muža razlikuju od onog koje mogu izazvati nezadovoljstvo i frustraciju, kaže psiholog dr. Samanta Rodman Vajten. Kada su partneri usklađeni sa ključnim životnim vrednostima i voljni da ulažu u vezu, veća je verovatnoća da će njihov brak biti srećan i ispunjen.

Dakle, prema dr. Rodman Vajten, ovo su ključne osobine koje čine dobrog muža i doprinose dugoročnoj bračnoj sreći.

Otvorenost za jednake uloge u braku

„Dobar muž ne očekuje da postoji jasna podela između ‘muške’ i ‘ženske’ uloge, već podržava svoju partnerku u svim njenim izborima. Ako veruje da žene ne bi trebalo da rade van kuće ili da bi trebalo da imaju drugačije prioritete od muškaraca, to može biti znak duboko ukorenjenih predrasuda.

Partner koji podržava ravnopravnost u vezi pokazuje poštovanje i razumevanje, što je temelj uspešnog braka“, ističe psiholoiškinja za YourTango.

Uživanje u društvu porodice i prijatelja vašeg partnera

Kada se partner iskreno potrudi da se poveže sa najvažnijim ljudima u životu svoje supruge, to je znak da mu je do nje stalo na dubljem nivou. „Ako partner izbegava porodicu i prijatelje ili se prema njima odnosi sa potcenjivanjem, to može biti izvor neslaganja i osećaja nelagodnosti u vezi. Supružnici koji iskreno prihvataju jedno drugo u svom životu imaju stabilniju i srećniju vezu“, primećuje dr. Rodman Vajten.

Sposobnost izražavanja emocija

Komunikacija je osnova svake uspešne veze, ali mnogi muškarci imaju poteškoća da izraze svoja osećanja zbog društvenih pritisaka ili vaspitanja. Psiholog napominje: „Međutim, potiskivanje emocija može dovesti do problema mentalnog zdravlja i osećaja usamljenosti za oba partnera. Dobar muž se ne plaši da bude ranjiv pred osobom kojoj najviše veruje – svojom ženom.“

Spremnost za timski rad

Brak je partnerstvo, i dobar muž to razume. „Ako jedan partner uvek radi većinu posla i preuzima odgovornost za domaćinstvo, to može stvoriti nezadovoljstvo. Kada oba partnera doprinose vezi i dele odgovornosti, brak postaje zdraviji i uravnoteženiji“, kaže dr. Rodman Vajten.

Isti stav o roditeljstvu

Pitanje dece je jedno od najvažnijih u braku, a partneri bi trebalo da budu složni da li ih žele ili ne. „Ako jedan partner misli da će vremenom promeniti mišljenje drugog, to može dovesti do velikih nesuglasica i osećanja izdaje. Partneri koji dele iste želje u pogledu roditeljstva grade zajedno stabilniju i srećniju budućnost“, objašnjava psihološkinja.

Veza se ne zasniva samo na početnoj zaljubljenosti, već na svakodnevnim odlukama, međusobnom razumevanju i trudu. Kada partneri imaju iste vrednosti i podržavaju jedni druge, veća je verovatnoća da će brak biti ispunjen i srećan.

(Index.hr)

