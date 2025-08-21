Povrće koje se smatra superhranom može da upropasti muški seksualni život

Mnogi od nas povrće iz porodice kupusnjača doživljavaju kao neizostavan deo zdrave ishrane, bogatog vitaminima i antioksidansima. Ipak, nova istraživanja ukazuju da preterana konzumacija ovih “superhranjivih” namirnica može negativno uticati na nivo testosterona i seksualnu vitalnost muškaraca.

Koja povrća su u pitanju?

Najčešće se radi o kupusu, brokuli, karfiolu i prokelju, povrću koje obiluje fitonutrijentima. Uprkos brojnim zdravstvenim benefitima, upravo ova porodica sadrži supstance koje mogu ometati ravnotežu muških hormona.

Kako kupusnjače utiču na hormone?

U kupusnjačama se nalaze spojevi iz grupe glukozinolata, koji u telu nastavljaju kao indoli. Indoli mogu smanjiti aktivnost enzima zaduženih za konverziju testosterona u njegov aktivni oblik, a istovremeno blokiraju apsorpciju joda neophodnog za rad štitne žlezde.

Posledice po seksualno zdravlje

Muškarci koji svakodnevno unose velike količine kupusnjača mogu primetiti pad želje, problema s erektilnom funkcijom i opšti osećaj umora. Dugoročno, poremećaj hormonske ravnoteže može voditi i do smanjenja mišićne mase i smanjenja energije.

Kako uživati bez rizika?

Stručnjaci savetuju umerenost i raznovrsnost: kombinujte kupusnjače s drugim povrćem, kuvajte ih na pari ili kratko obarite umesto sirovih salata, i balansirajte jelovnik namirnicama bogatim zdravim mastima i cinkom.

Uključivanje kupusnjača u ishranu i dalje je preporučljivo, ali svesno – kako biste iskoristili sve njihove prednosti, a izbegli neželjene posledice po muško seksualno zdravlje.

