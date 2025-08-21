Proglašen za najbolji muški parfem ikada – Srbi ga obožavaju, a žene ga dugo pamte

Lista top 10 parfema koji su se pokazali kao pun pogodak

Da li žene reaguju na muške parfeme? Ma naravno – i te kako! Ako još uvek nemaš svoj „potpisni“ miris i ne znaš odakle da kreneš, evo ti lista top 10 parfema koji su se pokazali kao pun pogodak. Neki su suptilni, neki glasni, ali svi imaju jednu stvar zajedničku – žene ih pamte.

10. Dolce&Gabbana – The One

Ako voliš mirise koji nisu napadni, već se osete tek kad ti neko priđe – ovo je to. Ostavlja utisak muškarca koji zna šta hoće, a pritom deluje sexy bez truda. Ako tražiš parfem uz koji ćeš dobijati komplimente, kreni od ovog.

9. Armani Aqua di Gio

Ovo je klasik koji ne izlazi iz mode. Lagano ide uz sve – od teretane do sastanka. Ako kupuješ samo jedan parfem i hoćeš da budeš siguran da si pogodio, Aqua di Gio je siguran izbor. Žene ga obožavaju jer je čist, svež i muževan.

8. Armani Code

Ako ti treba parfem koji miriše na samopouzdanje, ovo je to. Malo slađi, ali i dalje muževan. Idealno za večernje varijante, ali može da prođe i danju. Privlači pažnju, ostavlja utisak i donosi komplimente – provereno.

7. Tom Ford Tobacco Vanille

Ovo je za one koji vole jake, karakterne mirise. Vanila, kakao, duvan – sve u jednom. Neki ga obožavaju, neki ne mogu da ga podnesu. Ali jedno je sigurno – ne prolazi neprimećeno.

6. Guerlain L’Homme Ideal

Višnja i vanila u muškom parfemu? Zvuči neobično, ali radi posao. Osvežavajuće, voćno, a opet muževno. Ako želiš nešto drugačije, a da i dalje dobijaš komplimente – ovo je dobar izbor.

5. Chanel Allure Homme Sport

Svež, sportski, ali sa stilom. Ostavlja utisak muškarca koji zna kuda ide. Nije napadan, ali se pamti. Ako ti treba parfem za svaki dan, a da ipak ima dozu senzualnosti – ovo je to.

4. Dior Sauvage

Ovo je parfem koji svi znaju. Nije najunikatniji, ali zato radi posao. Ide uz sve – leto, zimu, posao, izlazak. Ako želiš da igraš na sigurno i da te svi primete – Sauvage je tvoj saveznik.

3. Prada L’Homme

Za one koji vole da budu diskretni, ali primećeni. Miriše na čistoću, luksuz i urednost. Idealno za kancelariju, prvi dejt, poslovni sastanak. Traje dugo, a ne guši. Ako voliš miris sapuna, ali skupog – ovo je tvoj parfem.

2. Creed Aventus

Ovo je parfem koji ostavlja utisak „muškarca sa stavom“. Kombinacija voćnih i drvenih nota, traje satima i miriše na uspeh. Nije za svakoga, ali ako ti legne – žene ga pamte.

1.Versace Eros

I za kraj – kralj komplimenata. Glasan, sladak, seksi. Nije za posao, ali za izlazak, grad, dejt – pun pogodak. Ako hoćeš da ostaviš utisak i da te pamte – Eros je parfem koji ne greši.

