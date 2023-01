Stručnjak dao odgovor na “večito pitanje” – Zašto muškarci ostavljaju?

Prevario me je, zaljubio se u drugu i ostavio me – „kukaju“ devojke koje su iskusile šta znači biti ostavljena i zaboravljena. Ali, Met Hjuston, autor knjige „Vratite ga zauvek“, kaže da to nisu presudni razlozi zbog kojih pripadnici jačeg pola ostavljaju. Met Hjuston ženama zamera sledeće:

– Nedostatak izazova u vezi

– Nesigurnost

– Hladnoću i rezervisanost

– Želju za kontrolom

– Ljubomoru

– Nametljivost

– Sklonost rutini

Zato je važno da se malo promenite, pre nego što krivca odmah potražite u drugoj ženi. Potrudite se da, ako vam je stalo, smanjite islednika u sebi, obuzdate kontrolu, ublažite ljubomoru, pojačate toplinu i iskočite iz koloseka. Obradujte ga nekim lepim iznenađenjem, predložite mu neko uzbuđenje za koje znate da neće odbiti. Učinite sve da se oseća voljeno i primećeno, pa neće otići – savetuje Hjuston.

