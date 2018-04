Bali – dugo uživanje

Indonežansko ostrvo Bali je poznata turistička destinacija koja pre svega pruža turistima mogućnost bezbrižnog odmora u laganom ritmu specifičnom za ovo ostrvo. Od samog dolaska na ostrvo i sletanja na aerodrom Ngurah Rai susrećete se s prirodnim lepotama ovog ostrva i onim što je karakteristično za ovo podneblje, a to su boje, počevši od kristalno plave boje besprekorno čistog mora do boja rastinja i biljaka koje vas okružuju. Takođe, pri prvom susretu s ovim ostrvom osetićete i specifičan miris i vlažnost vazduha koji, čini se, miriše na kišu. Na svu sreću, sve je klimatizovano, od taksija do hotelskih soba, tako da vam ovaj specifičan ambijent, na koji prosečan Evropljanin nije navikao, neće preterano teško pasti.

Na ostrvu žive Balinezi, koji najvećim brojem čine lokalnu populaciju. Ima ih oko četiri miliona, veoma su ljubazni i srdačni domaćini, tako da s njima sigurno nikakvih neprijatnosti nećete imati. Još jedna specifičnost Balineza je njihova religija. Naime, iako Bali pripada Indoneziji, koja je najveća muslimanska zemlja na svetu, s preko 220 miliona muslimana, Balinezi su hinduisti i skoro svi ostrvljani ove etničke grupe pripadaju toj religiji.

Turistička sezona na Baliju traje od maja pa sve do kraja novembra, a ako planirate odmor na ovom ostrvu, poželjno je da unapred rezervišete smeštaj, jer su u sezoni svi kapaciteti popunjeni. Poseta je malo manja od decembra do kraja aprila, kada je na Baliju zima, što se u najgorem slučaju manifestuje nešto nižom temperaturom i monsunskim kišama, koje su karakteristične za taj period godine. Inače, monsunske kiše su ovde najjače od decembra do kraja januara, ali ni tada prosečna temperatura ne pada ispod 20 stepeni Celzijusa. Hoteli na Baliju su posebna priča, prosto se stiče utisak da se takmiče koji će biti lepši i veći. Zajednička crta im je to da su svi ogromni, smešteni na samim plažama, veoma dobro opremeljni i uređeni; naravno, svaki ima i bazen. Bazeni su okruženi stablima palmi, banana, raznim žbunastim rastinjem s cvetovima svih mogućih boja i oblika. Sve sobe su klimatizovane, a cena smeštaja kreće se od 40 do 60 evra za noćenje s doručkom. Još jedna bitna napomena: na ostrvu ne postoji hotel koji ima manje od četiri zvezdice i, naravno, turistima se ovde poklanja najveća moguća pažnja. Osoblje hotela vam je na usluzi 24 časa dnevno. Uz ljubazan smešak i prijatno ophođenje s gostima spremni su da vam ispune svaku želju. Takođe, osoblje hotela nosi dopadljive uniforme, koje imaju donji deo u obliku suknje i za muškarce i za žene, i svi solidno poznaju engleski jezik, tako da vam sporazumevanje s njima verovatno neće predstavljati neki veći problem.

Pored kupanja i odmora u prelepim hotelima ne bi trebalo propustiti obilazak unutrašnjosti ostrva posredstvom neke od lokalnih turističkih agencija. Na ove izlete ide se mini-busevima uz pratnju vodiča, koji će vas upoznati s bogatom istorijom Balija. Ono što svakako treba videti je hram Tanah Lot, koji se nalazi na samoj obali mora i potiče iz 16. veka, a posebna zanimljivost je to da je sagrađen iz jednog komada stene. Po verovanju lokalnog stanovništva, odatle se pruža najlepši pogled na zalazak sunca na celom ostrvu, što može biti veoma zanimljivo romantičnim dušama. Još jedan fascinantan prizor su pirinčana polja. Smeštena u ravničarskim predelima, napravljna su u obliku terasa i ima ih bukvalno na svakom koraku; verovatno su to najlepši prizori na ostrvu.

Jedna od specifičnosti ovog ostrva je i cenkanje, što je sastavni deo ulične prodaje. Naravno, kao turista bićete veoma brzo prepoznati i lokalni trgovci će pokušati da vam prodaju robu po znatno višim cenama, ali uz neizbežno pogađanje možete pazariti svaku robu za razumnu cenu. U luksuznim radnjama, naravno, pogađanja nema. Hrana je veoma ukusna i verovatno ćete uživati u lokalnim specijalitetima. Oni su najvećim delom mešavina pirinča i povrća, koje je pomešano s piletinom ili govedinom, a sva jela su blago zaljućena.

Restorana ima mnogo. Zbog specifičnog načina života i samo vreme provedeno na ovom ostrvu kao da teče sporije. To je verovatno posledica toga što vam je usluga nadohvat ruke celog dana. U svakom slučaju, dobar odmor i uživanje u lepoti ovog ostrva, toplog tropskog mora i predivnih peščanih plaža svakako će vam ostati u nezaboravnom sećanju.

