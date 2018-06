Ovo ostrvo nudi vam provod do zore

Među Dodekaneskim ostrvima u Grčkoj jedino je Rodos popularniji od Kosa. Međutim, Kos je jeftiniji i manje komercijalizovan. Glavni adut Kosa su plaže, duge, peščane, s crnim ili zlatnim peskom, i male i zavučene šljunkovite uvale. Grad Kos, koji je glavni i najveći grad na ostrvu, istovremeno je i turistički centar. Nudi odličan noćni život, dobar šoping, bezbrojne taverne i zanimljiva arheološka nalazišta.

Asklepion, čuveno mesto gde je Hipokrat podučavao, nalazi se na brdu iznad Kosa, i udaljen je 3 km od grada. S brda se pruža savršen pogled na grad Kos i tursku obalu preko puta.

Mastihari se nalazi 30 km zapadno od Kosa, na suprotnom kraju ostrva. Mirno ribarsko selo bez diskoteka, bez restorana „Mekdonalds“ i bez bezbrojnih prodavnica suvenira idealno je za one koji žele da izbegnu gužvu. Taverne su tradicionalnije, na plaži nema gužve, a na tom delu ostrva duva prijatan vetar, tako da se vrućina lakše podnosi. Bodrum je na turskoj obali. Pošto je samo 4 km udaljen od Kosa, odlična je opcija za jednodnevni izlet.

Kos je odlično povezan feribotima s atinskom lukom Pirej. Vožnja traje od 10 do 15 sati. Redovna linija postoji i do ostrva Rodos. Vožnja traje 3,5 sata. U toku letnje sezone feriboti jednom nedeljno saobraćaju do Soluna i do ostrva Samos. Na Kosu postoji i aerodrom, koji je udaljen 24 km od grada Kosa. Do Atine postoje tri linije dnevno; let traje jedan sat. Autobuski saobraćaj je odlično organizovan i lako se stiže do svih sela i većih plaža na ostrvu.

Kao i ona ostalim grčkim ostrvima, na Kosu je popularno iznajmiti motocikl, ali je vožnja biciklom tipična upravo za Kos.

