Ovo je zemlja čežnje (foto)

Portugal, jedna od najstarijih država u Evropi i nekadašnja velesila, šarmiraće vas svojim prirodnim lepotama i bogatstvom, raznolikošću kultura i gurmanskih specijaliteta. Portus Cale (lepa luka) nalazi se na zapadu Evrope. Na istoku i severu graniči sa Španijom, a na zapadu i jugu izlazi na Atlantski okean.

Portugalci su kroz istoriju bili poznati kao veliki pomorci i istraživači. Ferdinand Magelan, koji je oplovio svet, Bartolomeo Dijaz, koji je dospeo do Rta dobre nade i istočnog kraja Afrike, Vasko da Gama, koji je prvi pomorskim putem stigao do Indije, Pedro Alvares Kabral, koji je otkrio Brazil, Henrik Pomorac samo su neka od poznatih imena iz istorije ove zemlje. Dva puta u istoriji Portugal je proglašavao nezavisnost, u 11. i 16. veku.

Bogatu velesilu dodatno su oslabile borbe za celovitost i slobodu zemlje, kao i građanski rat između apsolutista i liberala, veliki potres koji je razorio doslovce pola zemlje, kao i 40-godišnja diktatura Antonija Salazara, koji je zbačen Karanfilskom revolucijom 1976, kada je uspostavljena demokratija.

Kroz dugu i burnu istoriju ovu malu državu osvajali su i prisvajali Rimljani, Germani, Mavari, Napoleon, kao i Španci, koji su Portugalom vladali punih 60 godina. Upravo ta nasilna istorija otvoriće vam svet raznolike arhitekture, gurmanskih specijaliteta, kulturnih i verskih običaja. Zemlja je podeljena na sedam pokrajina, u kojima možete uživati u najrazličitijim ukusnim jelima i vinima. Cene, dosta niže od onih na koje ste navikli, privući će vas da uživate u ribi, školjkama, ovčjim i kozjim sirevima, kao i nezaobilaznim poslasticama, kao što je Pasteis de Nata.

Iako svi znamo za čuveni porto, u mnogim portugalskim regijama prave se odlična crna i bela vina, kao i penušavi roze. Može se reći da su laganija nego što smo mi navikli, ali su pitka i ukusna. Pripremite se na ugostiteljsku neljubaznost, jer će vam malo koji konobar uputiti osmeh i poneku reč dok se lenjo dovlači do vašeg stola (čast izuzecima). Međutim, u mnogim zabačenim uličicama, u tavernama, ješćete više nego pristojno, i to za malo novca. Ne propustite da čujete fado, mešavinu tuge, bola, nostalgije, sreće i ljubavi, koji je uz porto, pločice i plutu najpoznatije obeležje ove zemlje. Ako želite da čujete izvorni, nekomercijalizovani zvuk, potražite ga baš u malim tavernama.

U Portugalu preovladava okeanska klima, najviše temperature u julu stižu do 28 stepeni Celzijusa, uz jak vetar. Ali, na jugu zemlje naći ćete toplu i prijatnu sredozemnu klimu. Glavni grad – Lisabon, mnoge će oduševiti širokim, dugim ulicama, avenijama, mnoštvom muzeja, trgovina i restorana, a noćni izlasci su nezaobilazni prilikom poseta ovom gradu. Smeštaj ćete naći veoma lako. Ima mnogo odličnih hostela i privatnog smeštaja, i to vas neće puno koštati. Posetite prelepe peščane plaže u Algarveu, Sinesu, Lagosu, iako će se samo najhrabriji okupati u ovo doba godine. Upoznajte Faro, učite istoriju u Evori, uđite u studenski grad Koimbru, uživajte u predivnom i šarenom Portu i istražujte Portugal, jer je to putovanje koje treba doživeti.

