Ovo je grad zapanjujuće lepote (foto)

Jedan od najlepših gradova Evrope i sveta svakako je Prag. Posetili ga u proleće ili jesen, taj grad će vas uvek obasjati svojom raskošnom lepotom, zadiviti monumentalnošću svojih građevina i lepotom mostova koji spajaju obale moćne Vltave. Ovaj grad možete posetiti jednom ili više puta, ali uvek ostaje želja za povratkom, kao i osećaj da nešto nismo videli. Šta je to što čini ovaj grad jednim od najposećenijih turističkih mesta na svetu? Pre svega, to su:

Dvorac Prag i Hradčani (Prazski hrad)

Predstavljaju najpopularniju turističku odrednicu prilikom posete Pragu. Dvorac Prag je najveći dvorac na svetu, zauzima približno sedam hektara zemljišta. Podigao ga je princ Borivoj oko devetog veka. Današnji izgled potiče iz 18. veka, vremena vladavine Marije Terezije. Dvorac je oduvek bio sedište i rezidencija čeških vladara. Zbog lepote i veličine celog kompleksa, ukoliko želite bar pobliže da se upoznate sa samim prostorom i onim što se tu može videti, odvojte barem pola dana.

Katedrala svetog Vida

Smeštena je u kompleksu zamkova. Rađena u elegantnom francusko-gotskom stilu, uzdiže se svojim vrhovima iznad bedema zamka. To je najveća crkva u Pragu, s bezbroj kapela, fresaka i predivnim vitražima na prozorima. Najukrašenija kapela je ona s grobom svetog Venceslava. Sam ulaz u katedralu krase čuvena Zlana vrata ukrašena bogatim i živopisnim mozaikom.

Karlov most (Karlov most)

Spaja obale Vltave. To je magično mesto u svakom trenutku, ali ako Prag posetite u kasnu jesen ili početkom zime, kada je maglovito ili kada pada sneg, pogled s mosta daje celom Pragu bajkovit izgled i magičnu lepotu.

Jevrejska četvrt (Josefov)

Prepuna je sinagoga, a najpoznatije su Maisel, Klausen i Pinkas (pretvorena u jevrejski spomenik nakon Drugog svetskog rata; njeni zidovi su prekriveni imenima čeških žrtava). Tu se nalazi i Jevrejski muzej s kolekcijom jevrejske umetnosti, najveći takve vrste u centralnoj Evropi.

Trg u starom gradu (Staromestske namesti)

Centralni deo starog grada je ujedno najlepše i najživlje mesto, okruženo živopisnim fasadama i kaldrmisanim ulicama. U središtu trga je spomenik Janu Husu. Takođe, tu se može videti i gotski sat koji pokazuje tri različita vremena.

Nacionalni teatar (Narodni divadlo)

Čini ga zgrada sagrađena u neorenesansnom stilu. Građena je u periodu od 1868. do 1881. godine, ali je zbog velikog požara koji je uništio najveći deo njene unutrašnjosti morala biti rekonstruisana. Repertoar nacionalnog teatra čine opere, koncerti klasične muzike i balet.

Vaclavljev trg (Vaclavske namesti)

Ovaj trg je jedno od najposećenijih mesta Praga. Prepun butika i prodavnica, neprestano vrvi od života, nudeći i nezaboravan noćni život. Ime nosi po ubijenom kralju Češke, svetom Vaclavu.

Ono što na posetioca najčešće ostavlja najveći utisak jeste raskoš fasada u starom jezgru grada i oko njega. Celim tim prostorom dominiraju zgrade ukrašene prelepim baroknim reljefima. Pored svojih prelepih građevina i bogate i burne istorije Prag vam nudi i dobar provod. Brojni restorani nude domaće specijalitete, ali i internacionalnu kuhinju. Ko je došao u Prag, a pokušava da drži dijetu, slobodno neka zaboravi na to – barem dok je u poseti ovom gradu. Noćni život je veoma bogat i nudi brojna mesta sa živom svirkom, opuštenom atmosferom i dobrim provodom. Ko nije za takav vid opuštanja, može slobodno da izabere jednu od mnogobrojnih pivnica, gde će popiti verovatno najbolje pivo na svetu, čuveno češko. Bilo da je u pitanju svetlo ili tamno pivo, nećete pogrešiti, sva su odlična. A još ako se nalazite u dobrom društvu, provod je zagarantovan.

Šta reći još na kraju? Ko nije bio u Pragu, mora otići, a ko je bio, sigurno će se vratiti.

