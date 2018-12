Sankt Peterburg – severna lepota (foto)

Različitih imena kroz svoju istoriju, a opet isti grad, carski, sovjetski, ruski… Sankt Peterburg, Petrograd, Lenjingrad i opet Sankt Peterburg.

Svako od ovih imena koja je ovaj lepi grad kroz svoju istoriju menjao označava i samu srž ruske istorije, prepune nemira i bura svetske istorije, koji su se uveliko reflektovali na nekadašnju prestonicu carske Rusije.

Sankt Peterburg osnovao je Petar Veliki 1703. godine, kao „prozor ka zapadu“. Dva veka bio je prestonica carstva, kao i sinonim za uspeh i uzvišenost, ali i kolevka revolucija koje su zbacile monarhiju i dovele na vlast boljševike 1917. godine. Pod imenom Lenjingrad na oltar otadžbinskog rata ovaj grad položio je herojske žrtve, izdržavši 900 dana pod opsadom nacista. I opet, 1991. godine, kada se raspao Sovjetski Savez, promenio je ime u Sankt Peterburg, vraćajući se svojim korenima i starom sjaju.

Ovo je grad s identitetom, koji uveliko duguje svom poreklu i preplitanju mita i realnosti tokom svoje istorije duge tri veka. Stvorena voljom autokrate, ova carska prestonica definisala je dve stvari – Petrovo odbacivanje „stare Rusije“ i njegovo prihvatanje Evrope. Veoma ponosan na sebe, svoje intelektualce, svoju prošlost radničke revolucije, Sankt Peterburg je prijatan grad. Takođe je i pun kontrasta – lep je, ali i istovremeno pomalo jednoličan, s prosjacima i novopečenim bogatašima.

Najbolje vreme da posetite grad je tokom „belih noći“ (od sredine juna do sredine jula), kada se uopšte ne smrkava, a grad slavi poseban festival. Od maja do oktobra svi mostovi preko reke Neve podižu se između dva i pet ujutru – što je zaista predivan prizor, koji vredi videti i koji privlači gomile turista, ali je nezgodno ako se u to vreme nađete na drugoj strani reke.

Prilikom posete ovog gradu nikako ne treba propustiti priliku i ne videti neke od najlepših građevina Rusije, kao i jedan od najvećih svetskih muzeja.

Ovde ćemo pomenuti samo neke od njih, a vi ćete, nadamo se, sami dopuniti ovaj spisak na licu mesta. Peterhof – obavezno pobegnite iz grada na jedan dan i pogledajte raskošne prostorije i fontanama ispunjen posed Peterhofa, letnjikovca Petra Velikog, koji gleda na Finski zaliv. Skoknite do Zimskog dvorca, luksuznog doma svakog cara i carice od Petra Velikog, gde je smešten jedan od najvećih umetničkih muzeja na svetu – Ermitaž. Sa zbirkom koja broji skoro 2,8 miliona objekata, on obuhvata skoro sva razdoblja ljudske civilizacije, sve od skitskih radova od zlata do kubizma.

Tvrđava Petra i Pavla – nekada je bila poznata pod nazivom „ruska Bastilja“; ostrvska tvrđava sada je cenjeni istorijski spomenik; njegova katedrala sa zlatnim zašiljenim vrhovima je mesto gde su sahranjivani pripadnici dinastije Romanov. Ruski muzej predstavlja neprikosnovenu kolekciju ruske umetnosti, koja odražava istoriju same zemlje, od srednjovekovnih ikona i staljinističkog socijalnog realizma do modernih objekata. Crkva na prolivenoj krvi – njene kupole u više boja su zaštitni znak grada. Njen oltar obeležava mesto gde je ubijen Aleksandar II, mada će vam lepi mozaici verovatno biti interesantniji. Manastir i groblje Aleksandra Nevskog – Dostojevski, Rimski-Korsakov i Čajkovski predvode čuvene ličnosti sahranjene na groblju manastira Aleksandra Nevskog. Njegova Katedrala Svete trojice takođe je vredna posete i najbolja je kada je ispunjena vernicima – nedeljom.

Što se tiče smeštaja u ovom gradu, hotela u centru ima malo i oni su skupi. Hosteli su bolje rešenje za smeštaj, relativno u centru, s pristojnim uslugama i bez granice u godinama. Za manju grupu ljudi bolje je da se iznajmi apartman na nekoliko dana. Cene se drastično povećavaju tokom „belih noći“. Ponuda i broj restorana je na zavidnom nivou. Poslednjih godina raste broj umereno skupih intimnih restorana koji se otvaraju u Sankt Peterburgu; oni služe dobru hranu i nude bolji osećaj lokalnog života nego što je slučaj kod onih koji pokušavaju da imitiraju zapadne uzore, kako jelovnikom tako i cenom. Ovaj grad nudi puno potencijala za „divlju“ noć provoda. Postoji puno klubova, a za Ruse je provod povezan s nekoliko legendarnih domaćih grupa. Grad je poznat i po svojim koncertima klasične muzike, baletu i operi.

