Ski-centri u Francuskoj

S nekoliko stotina vrhova čija je nadmorska visina preko 3.000 metara Francuska je dobro poznata destinacija svim ljubiteljima belih sportova. Ogromne površine francuskih skijališta omogućuju da svako, od početnika pa do iskusnih skijaša, pronađe pravu stazu za sebe. Pored velikog broja skijališta, Francuzi su se pobrinuli da i ostali sadržaji (zabava i rekreacija) upotpune vaš odmor na snegu i ugođaj učine potpunim. Francuska skijališta su svakako među najpoznatijim na svetu, a to je upravo zbog toga što se na sve mislilo, pa su ovi zimski centri danas pre svega mesta gde dolaze gosti dubljeg džepa, mada svako može da nađe mesto za sebe.

Svaki ski-centar ima dobro razvijenu infrastrukturu, kao i prateću industriju zabave, nudeći razne vidove rekreacije i odmora: od bazena, sportskih hala i dvorana do restorana s čuvenom francuskom kuhinjom i još boljim vinima. Zabava ovde traje stalno, a noćni život je veoma razvijen i raznovrstan. Sve to ne bi bilo moguće da francuski Alpi ne obiluju snegom, a na ruku im ide još jedna pogodnost, a to je da se većina skijališta nalazi u nacionalnim parkovima s mnogo jezera, što uz najviše evropske vrhove (naravno, s Monblanom na čelu) čini da Francuska ima istaknuto mesto među ljubiteljima zimskih sportova.

La Norma je mali živopisni turistički centar uz italijansku granicu, a deo je najvećeg skijaškog područja na svetu, čuvene Tri doline. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.350 metara; ukupna dužina skijaških staza je 65 km; ima 19 žičara koje se nalaze na nadmorskim visinama od 1.350 metara do 2.750 metara. Ovo mestašce nudi pre svega porodični odmor i pravi je raj za decu, s puno sadržaja za animaciju i zabavu najmlađih, kao i simpatičnim restoranima namenjenim porodicama.

I čuveni Val Toren se nalazi u regiji koja pripada području Tri doline. Ski-centar se nalazi na vrhu ove regije, na nadmorskoj visini od 2.300 metara, što ga čini skijalištem na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi. Val Toren ima oko 140 km uređenih ski-staza i 30 modernih žičara. Najduža staza je Kol de Lozin (duga je 12 km), dok je najteža Kombe de Karon (6 km). Staze se nalaze na nadmorskim visinama od 1.300 metara do 3.230 metara. Za područje regije Tri doline zanimljivo je to da možete uzeti porodični ski-pas, što vam omogućava skijanje na 16 skijališta koja su povezana sa 200 žičara. Pored skijanja, Val Toren nudi i mnoge druge sadržaje i bogat noćni život. Najbolji provod je u noćnim klubovima „Malazija“ i „Baramiks“, kao i u diskoteci „Andergraund“. Možete uživati i u velikom broju restorana i terena za razne sportove. Ljubitelji ekstremnih sportova mogu da posete „Menhir park“, a avanturisti mogu da se okušaju u paraglajdingu. Svakako najveća atrakcija ovog skijališta je staza za sankanje „Tobogan“, koja kreće s glečera Peklet na 3.000 metara nadmorske visine. Staza je dugačka 6 km, a spust traje oko pola sata.

