Letujete u ovoj zemlji? Čuvajte se: kazne za turiste su i do 7.000 evra!

Leto je stiglo na velika vrata, a oni koji ove godine letuju u Italiji nek imaju na umu da se klone uličnih prodavaca.

Naime, ako bilo šta pazarite od uličnih prodavaca u riziku ste da dobijete kaznu u vrednosti i do 7.000 evra. Ministar unutrašnjih poslova Italije Mateo Salvini upozorio je da će ove godine kazne za ulične prodavce, ali i one koji kupuju od njih biti pooštrene, pa će tako prodavci morati da plate državi od 2.500 do 15.500 evra.

Turisti koji plate usluge uličnih prodavaca i tako ih podstaknu u zaradi, bilo da je u pitanju masaža na plaži ili privremena tetovaža takođe bi mogli da se suoče sa ozbiljnim posledicama. Uobičajena je praksa da ulični, da ne kažemo plažni prodavci prodaju lažnu robu u gotovo svim većim turističkim mestima, a izbegavanje poreza i pad prometa u legalnim prodavnicama znatno je opao zbog čega se Italija našla pred problemom. Prošle godine je od ilegalnih migranata i drugih prodavaca zaplenjena roba u vrednosti od 265 miliona evra zbog čega su od ove godine mere znatno pooštrene.

(Danas)