Ovo je previše i za Sibir: Temperature koje će vas zalediti! (foto)

Predыduщee foto prosto vzorvalo vsё i vsя😅 v prošlый raz takogo ne bыlo, ne dumala, čto tak polučitsя☺️ Za denь prisoedinilosь čelovek 100, daže bolьše naverno😱 Naverno bыlo bы neploho predstavitьsя, nu kak bы poznakomitьsя čto li🙈 Hotя я эto delatь ne osobo to i umeю, u menя daže šapki v profile net, a vsё potomu, čto я ne znaю čto napisatь pro sebя🤷🏼‍♀️ •vsem privet, я Nastя🙋🏼 •Živu v Яkutske •24 godika •rabotaю v svadebnom salone @fantazia_yakutsk #nastяvplatьяh •inogda fotkaю kotяt #kotosetnasti I kak bы vsё🤷🏼‍♀️ •Okončila univer i ne rabotaю po professii, nu эto naverno voobщe ne novostь v našem mire pravda? Estь koška #kitnissgav i plemяnnik #čelovek_po_imeni_dima a eщё estь kuča ih fotografiй🙈 Rasskažite komu ne lenь, kto vы i ot kuda tut☺️ Nu i esli čto interesno sprosite, otveču❄️ P.s. Kogda to letom pisala nemnogo faktov o sebe, možete počitatь tut👉🏻 #anastasiagav_

