Albanska virtuelna ministarka obratila se Parlamentu

Virtuelna ministarka Vlade Albanije „Diela“, generisana veštačkom inteligencijom, zvanično zadužena za javne nabavke, danas je, usred zvižduka opozicije, „održala govor“ Parlamentu zalažući se za program premijera Edija Rame.

„Diele“ koju je svečano početkom septembra najavio Rama, „odgovorna je“ za sve odluke na tenderima za javne nabavke.

Tenderi će tako biti „100 odsto bez korupcije i svaki javni dolar dostavljen u proces tendera biće potpuno transparentan“, rekao je tada premijer.

Albanija je na 80. mestu od 180 zemalja na indeksu korupcije nevladine organizacije Transparensi internešenel.

Imenovanje virtuelne ministarke je razgnevilo opoziciju.

„Cilj je samo privući pažnju“, rekao je danas bivši premijer i lider opozicije Salji Beriša, i sam optužen za korupciju.

„Nemoguće je obuzdati korupciju sa ‘Dielom’. Ko će kontrolisati ‘Dielu’? ‘Diela’ je neustavna, a Demokratska stranka će to pitanje izneti pred Ustavni sud“, upozorio je Beriša.

„Diela“ – video-snimak govora čiji autor nije poznat, „rekla je“ da Ustav „govori o dužnostima, odgovornostima, transparentnosti, bez diskriminacije“.

„Uveravam vas, otelotvorujem ove vrednosti jednako rigorozno kao i svaki ljudski kolega. Možda čak i više“, rekla je virtuelna ministarka.

Rama je govor „Deiele“ prekinuo usred zvižduka opozicije, ali je program njegove vlade ipak prihvaćen s 82 glasa „Za“. Opozicija je bojkotovala glasanje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com