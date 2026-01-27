Belgijski javni servis: Veštačka inteligencija remeti posetu Vikipediji

Od pojavljivanja veštačke inteligencije (AI) koja reaguje veoma brzo, ali sa sumnjom da li joj se može uvek verovati, poremećena je navika konsultovanja giganta znanja – Vikipedije, prenosi danas belgijski javni servis RTBF.

Vikipedija postoji već 25 godina, kao onlajn enciklopedija gde svako može da piše i uređuje. Za razliku od štampanih enciklopedija, sve se oslanja na veliku zajednicu volontera koji obezbeđuju kvalitet članaka.

Danas se pojavio novi izazov. Mnogi ljudi direktno traže odgovore od veštačke inteligencije, bez potrebe da posećuju Vikipediju. Problem je što sajt opstaje zahvaljujući donacijama.

Manje posetilaca znači manje podrške. Bez novca je nemoguće održavati milione članaka na mreži.

Ipak, veštačka inteligencija nije nepogrešiva. Ona meša informacije sa svih strana: neke su tačne, neke nisu. Njen cilj je da pruži brz odgovor, a ne nužno da ga proveri.

Vikipedija se, s druge strane, oslanja na ljude koji diskutuju, ispravljaju i dodaju izvore.

Iznenađujuće je to što veštačka inteligencija zapravo koristi Vikipediju. Stoga joj je potreban taj sajt da bi nastavila da napreduje.

Ali ipak ostaje zlatno pravilo ostaje – bilo na Vikipediji ili putem veštačke inteligencije, najvažnije je da se uvek provere izvori.

(Beta)

