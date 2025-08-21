Beograd na jesen domaćin svetskih inovatora na BioTech Future Forumu 2025

Stručnjaci iz oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije okupiće se u oktobru u Beogradu na četvrtom BioTech Future Forum u okviru koga će biti organizovano finale Serendipity Collective Challenge-a, globalnog takmičenja koje okuplja vrhunske inovatore, istraživače i preduzetnike iz svih delova sveta, najavila je danas Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Kako je navedeno, na Serendipity Challenge-u 50 odabranih učesnika iz celog sveta imaće priliku da uživo u srpskoj prestonici predstavi svoje ideje međunarodnom žiriju i publici.

Najbolji timovi osvojiće grantove do 50.000 dolara, mentorsku podršku više od 100 svetskih stručnjaka i direktan pristup globalnim mrežama investitora, partnera i institucija.

Programska direktorka NALED-a i direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojović istakla je da ovaj događaj potvrđuje rastuću ulogu Srbije kao centra znanja, tehnologije i veštačke inteligencije u regionu.

Svi zainteresovani naučnici, inženjeri, umetnici i preduzetnici mogu se prijaviti do 29. avgusta, više informacija o prijavi i pravilima dostupno je na zvaničnom linku: https://serendipity-co.com/ .

Iz NALED-a su podsetili da, zajedno sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, podržavaju Biotech Future Forum, koji zajednički realizuju Vlada Srbije, Kancelarija za IT i eUpravu, C4IR Srbija, UNDP, Svetski ekonomski forum i BIO4 kampus.

