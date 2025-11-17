City&Me aplikacija počinje da radi i u Beogradu

Digitalna platforma „City&Me“, koja nagrađuje građane koji doprinose kreiranju održivijih i inkluzivnijih gradova, zvanično je pokrenuta u Beogradu.

Sama aplikacija povezuje korisnike, lokalne institucije i druge organizacije, a građani ne samo da nekorišćenjem automobila u dnevnom kretanju, recikliranjem otpada i drugim korisnim inicijativama mogu da ostvare pogodnost, u vidu (na primer) besplatnih karata za pozorišta, već mogu i direktno da utiču na oblikovanje prostora u kom žive, kroz sadnju drveća na zelenim površinama ili glasanja o spomenicima koji se postavljaju u turističkim zonama pojedinačnih gradova.

Aplikacija koja je krenula iz Niša se u međuvremenu, sa Beogradom, proširila na osam gradova u Srbiji, Skoplje i Strumicu u Severnoj Makedoniji, Nikšić u Crnoj Gori, a naredna faza širenja „zakazana“ je za Sloveniju.

Branko Krsmanović, osnivač startapa „City&Me“ izjavio je na predstavljanju tog digitalnog rešenja u Evropskoj kući da je ideja zasnovana na osnaživanju pojedinaca da malim koracima počnu da rešavaju probleme u svom gradu.

Prema preliminarnim istraživanjima koje su sprovodili pre pokretanja svog projekta, došli su do podatka da se polovina građana oseća isključeno iz donošenja odluka na lokalu, odnosno da je prostor za građanski aktivizam sužen.

„Građani imaju mogućnost (preko ove aplikacije) da glasaju o lokalnim projektima, tokenima budu nagrađeni za svoj doprinos (ekološkim ciljevima), koji će onda potrošiti na lokalu. Mogu da prijavljuju probleme putem aplikacije, koja će onda njihove direktno proslediti nadležnim inspektorima. U Nišu je tako (registrovano) više od 200 problema, a preko 80 odsto njih je ili rešeno ili preusmereno na pravu adtesu. Mogu da glasaju o konkretnim problemima, gde da se zidaju parkovi ili parkirališta…“, rekao je Krsmanović.

Prema njegovim rečima, trenutno svaki treći Nišlija, njih oko 37.000 ima njihovu aplikaciju, još 90.000 koristi njihov Viber četbot, a u međuvremenu su registrovali i medij putem kog stanovnici Niša mogu dobijati servisne informacije.

U međuvremenu, korisnici su počeli da kumulativno u proseku pešače milijardu koraka mesečno, umanjili svoj ekološki otisak za oko 3.700 tona ugljen-dioksida, posadili su 4.000 stabala i donirali 1,5 tona hrane skloništima za životinje.

On takođe dodaje da do aprila 2026. godine očekuju 40.000 korisnika „City&Me“ aplikacije u Beogradu, koji će „od stanovnika grada postati građani“.

Aplikacija je predstavljena u okviru „Evropske nedelje zelene diplomatije 2025“.

(Beta)

