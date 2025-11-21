Članica gradske vlade Beča Novak: Tehnologija mora da bude u funkciji čoveka i da mu koristi

Čitava digitalna strategija grada Beča usmerena je ka jednom principu – da tehnologija mora služiti ljudima, izjavila je danas članica gradske Vlade zadužena za finansije, ekonomiju, rad, međunarodne odnose i digitalizaciju Barbara Novak.“Sve što radimo fokusirano je na ideju digitalnog humanizma. Tehnologija i veštačka inteligencija moraju da budu u funkciji čoveka, da ljudi imaju koristi od njih i važno nam je da sve bude zasnovano na etičkim principima“, rekla je ona u Beču u razgovoru sa novinarima na marginama konferencije evropskih gradova o digitalizaciji.

Najavila je da će naredne godine u Beču biti osnovan zajednički centar koji će okupiti univerzitete, istraživačke institucije, finansijske organizacije i sam grad. Cilj je da se sistematski istraže posledice digitalnog sveta i uticaj digitalizacije na društvo.

„Želimo da preveniramo moguće negativne efekte digitalizacije, ili da ih makar ublažimo. Istovremeno, želimo da ojačamo sve ono što je dobro i korisno“, rekla je Novak.

Druga ključna tema za Beč je digitalna suverenost. U tom gradu je danas zaposleno oko 72.000 ljudi u IT sektoru, a čak 36 odsto svih austrijskih IT kompanija nalazi se u Beču.

„Digitalna suverenost nas ne vodi samo ka snažnoj IT ekonomiji. Ona je preduslov da Beč ostane nezavisan, otporan grad koji može da raste. Moramo biti sigurni da je naša infrastruktura pouzdana“, naglasila ona.

To podrazumeva i širu brigu o kvalitetu života: stanovanje, zdravstvo, kritičnu infrastrukturu – sve ono što mora da bude zaštićeno i dostupno građanima.

Novak je istakla da su kompetencije ključne za digitalnu budućnost, a posebno naglašava važnost uključivanja žena u IT sektor.

„Moramo imati više žena u IT-ju. Pružamo podršku kroz različite projekte i sarađujemo s organizacijama koje aktivno promovišu žene u ovoj oblasti“, dodala je.

Digitalna infrastruktura Beča danas obuhvata više od 10.000 usluga za dva miliona stanovnika, kapacitet skladištenja od preko 31.000 terabajta i 1.300 aplikacija. Upravo zato, kako kaže Novak, grad postaje sve privlačnija meta IT pretnji i napada.

„Sajber bezbednost je zato prioritet. Usluge moraju biti što jednostavnije i pristupačne svim generacijama – uključujući i starije, kroz programe u penzionerskim klubovima“, rekla je.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, Novak je istakla važnost Kancelarije grada Beča u Beogradu.

„Razvijamo poslovne kontakte, delimo iskustva, ideje i usluge, i ostajemo u komunikaciji sa donosiocima odluka. Ta saradnja nam je veoma dragocena“, rekla je.

Kada je reč o kriznim situacijama poput nestanka struje, Novak naglašava da je prevencija uvek najvažnija.

„Naravno da imamo plan reagovanja, ali ključ je u dobroj energetskoj infrastrukturi. Mi u Beču 100 odsto posedujemo sopstvenu energetsku mrežu i to je ogromna prednost“, zaključila je Novak.

Danas je drugi dan konferencije ECC „Digitalizacija – sigurno i suvereno“, posvećene ključnim pitanjima digitalne transformacije u evropskim gradovima. Događaj okuplja eksperte, donosioce odluka i predstavnike gradova, uključujući Grad Beograd, kako bi raspravljali o bezbednosti IT sistema i digitalnoj suverenosti gradova.

Na dnevnom redu danas su digitalna suverenost i „digitalni gradovi“ u budućnosti.

(Beta)

