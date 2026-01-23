Dalje jačenje naučne saradnje Srbije i Kine

Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije Bela Balint razgovarao je u petak u Beogradu sa delegacijom Kineske asocijacije za prekomorsku saradnju iz Pekinga, koju je predvodio generalni sekretar organizacije Hu Peng.

Na sastanku je razgovarano o načinima za unapređenje naučne saradnje između Srbije i Kine i o inicijativi za osnivanje centra „Nikola Teslaˮ u kineskom gradu Sudžou, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije.

Razmatrane su i mogućnosti za formiranje udruženja DAO u Srbiji, čija bi misija bila povezivanje drevne kineske filozofije i tradicionalne kineske medicine sa savremenom naukom.

Balint je naglasio da nauka i inovacije dobijaju pun smisao tek kroz praktičnu primenu, upravo na način na koji Kina neprestano napreduje u tim oblastima.

„Poznato je koliko su kineski naučni i istraživački napori delotvorni i usmereni ka svakodnevnom životu i ljudskim potrebama. Srbija može mnogo da nauči od Kine, koja je prethodnih godina doživela veliki prosperitet u oblasti nauke i tehnologije“, istakao je ministar.

Sastanku je prosustvovao i predsednikom Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Kinom Tomislav Nikolić koji je zahavalio kineskoj delegaciji na pokazanoj spremnosti za dalje jačanje srpsko-kineske saradnje u ključnim oblastima kao što su nauka i tehnologija, kao i na inicijativi da se u Kini promoviše stvaralaštvo srpskog naučnika Nikole Tesle.

Članovi kineske delegacije istakli su interesovanje i spremnost za efikasnu realizaciju projekta i pronalazak adekvatnog prostora u gradu Sudžou, kao i obezbeđivanje finansijskih sredstava neophodnih za opremanje budućeg centra „Nikola Teslaˮ u Kini.

