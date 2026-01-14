Danas povratak misije astronauta iz Međunarodne svemirske stanice

Za danas je zakazan povratak misije astronauta iz Međunarodne svemirske stanice (ISS) posle odluke Američke svemirske agencije – NASA, da skrati njihov boravak misije zbog zdravstvenih problema jednog od astronauta.

NASA i kompanija SpejsEks (SpaceX) zadužena da obezbedi njihov povratak, navele su da će povratak na Zemlju početi u sredu, 14. januara u 22.00 po srednjeevropskom vremenu, ako to budu dozvolili vremenski uslovi.

NASA je prošle nedelje saopštila da je skratila boravak astronauta jer jedan od njih ima zdravstveni problem, što je veoma redak slučaj. Američka agencija nije htela da saopšti ime astronauta.

To će biti prva medicinska evakuacija NASA-e iz ISS-a gde su astronauti ranije lečeni zbog zubobolje i bolova u uhu.

Posada od četiri astronauta poletela je avgustu ka ISS gde je trebalo da bude bar šest meseci.

Posadu čine Zejna Kardman (Zena Kardman) i Majk Finki (Mike Fincke) iz NASA-e, Japanka Kimija Jui i Rus Oleg Platonov. To je četvrti boravak Finkija u Svemirskoj stanici, za Japanku drugi, a prvi za Kardmana i Platonova.

NASA je zbog toga otkazala svoju prvu svemirsku šetnju ove godine zbog zdravstvenog problema astronauta.

Zvaničnici NASA-e su naglasili da se ne radi o vanrednom stanju na stanici. Međutim, bolje je biti oprezan, rekao je Džejms Polk (James), glavni zdravstveni i medicinski službenik NASA-e.

(Beta)

