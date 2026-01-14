Deo koji se polomio na avionu koji se srušio u SAD otkazivo godinama na drugim avionima

Boing je 2011. godine upozorio vlasnike aviona njegove proizvodnje na važan deo koji vremenom puca, a upravo taj deo je doprineo padu aviona kompanije UPS u kojem je prošle godine poginulo 15 ljudi.

Ali tada, pre 15 godina, taj proizvođač aviona nije smatrao da taj deo ugrožava bezbednost, saopštio je u sredu Nacionalni odbor SAD za bezbednost u saobraćaju (NTSB).

Avion kompanije UPS srušio se u novembru 2025. godine, ubrzo po poletanju iz Luisvila, u Kentakiju, pošto je levi motor otpao s krila dok se avion zaletao niz pistu.

NTSB je u sredu saopštio da je Boing 2011. godine dokumentovao četiri prethodna kvara tog dela koji pomaže u pričvršćivanju motora MD-11 za krila na tri različita modela aviona, ali je „utvrdio da to neće uticati na bezbednost leta“. Te avione je zapravo napravila kompanija McDonnell Douglas, koju je kasnije kupio Boing.

NTSB je ranije saopštio da su istražitelji našli pukotine na nekim primercima tog dela koji drži motor za krilo. Te pukotine nisu otkrivene tokom redovnog održavanja aviona što je dovelo u pitanje adekvatnost učestalosti održavanja. Poslednji put su ti ključni delovi nosača motora aviona UPS detaljno pregledani u oktobru 2021. godine, a taj avion je trebalo da ide na detaljan pregled tek posle narednih 7.000 poletanja i sletanja.

Nije jasno kada su pukotine počele da se razvijaju na delovima koji pomažu da se motor drži za krilo, ali ovaj udes podseća na pad 1979. godine u Čikagu kada je levi motor odleteo sa aviona DC-10 kompanije Ameriken Erlajnsa tokom poletanja, usmrtivši 273 osobe. DC-10 je bio prethodnik MD-11.

Taj prethodni pad doveo je do prizemljenja sva 274 DC-10 u svetu. Tom „radnom konju“ je dozvoljeno da se vrati u nebo tek kada je NTSB utvrdio da su avion Amerikena koji se srušio, oštetili radnici na održavanju jer su nepravilno koristili viljuškar za montažu motora posle remonta. To je značilo da pad nije izazvan fatalnom greškom u konstrukciji, iako je već bilo niza nesreća u kojima su učestvovali DC-10.

Ali bivši istražitelj nesreća FAA i NTSB-a Džef Guceti je rekao da je servisni bilten koji je Makdonel Daglas izdao 1980. godine identifikovao kvarove sfernog ležaja kao „uslov bezbednosti leta“, pa je iznenađujuće što Boing to nije tako nazvao 2011. godine.

„Mislim da to pokreće pitanja u vezi sa adekvatnošću ozbiljnosti servisnog pisma Boinga iz 2011. godine, a takođe pokreće pitanja o tome da li je UPS prihvatio te informacije i postupio po njima“, rekao je Guceti.

NTSB nije rekao da li je bilo dodatnih dokumentovanih kvarova sfernog ležaja od 2011. godine. Istražitelji su otkrili da je taj deo prelomljen na dva u avionu UPS-a koji je pao, a bile su napukle i ušice koje su držale taj deo.

Fotografije nesreće 4. novembra koje je objavio NTSB, pokazuju plamen koji izbija dok zadnji deo motora počinje da se odvaja pre nego što se motor sasvim otkinuo i poleteo na gore i preko krila. Zatim je krilo zahvatio požar dok je zapaljeni motor leteo iznad njega.

Tri pilota tog aviona koji je leteo ka Havajima su poginula, kao i još 12 ljudi na zemlji u blizini Međunarodnog aerodroma Muhamed Ali u Luisvilu.

Činjenični izveštaj objavljen u sredu ne navodi šta je uzrokovalo otpadanje motora, ali je jasno da su istražitelji fokusirani na kvar tog ležaja. Konačan zaključak neće biti donet do konačnog izveštaja NTSB-a, koji obično dolazi tek više od godinu dana posle neke nesreće.

Izveštaj jasno navodi da nijedan od druga dva motora aviona nije goreo pre nesreće. Neki stručnjaci su ranije spekulisali da su komadi koji su leteli sa otpalog levog motora mogli oštetiti motor na repu.

Boing, UPS i Federalna uprava za vazduhoplovstvo su ograničeni u onome što mogu da kažu dok je u toku istraga NTSB-a, pa su svi odbili da komentarišu izveštaj od srede.

Avion MD-11, star 34 godine, podigao se samo 9,1 metar od zemlje pre nego što se srušio na nekoliko industrijskih zgrada odmah iza piste, a ogromna vatrena lopta se mogla videti kilometrima daleko. Dramatični video snimci pada prikazuju avion u plamenu dok se zabija u zgrade i ispušta ogroman oblak dima.

Avio-kompanije su pre mnogo godina prestale da komercijalno prevoze putnike tom vrstom aviona jer nije toliko efikasan kao noviji modeli, ali su nastavili da ga koriste prevoznici tereta poput UPS-a i FedEksa, a nekoliko tih aviona je modifikovano za gašenje šumskih požara.

Svi MD-11 koji su bili u upotrebi i 10 s njima povezanih DC-10 su prizemljeni od pada aviona UPS u novembru 2025. godine.

(Beta)

