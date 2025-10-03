Digitalni samit Zapadnog Balkana 2025 završen u Skoplju uz predanost regiona povezanosti

Sedmi Digitalni samit Zapadnog Balkana, koji su zajednički organizovali Vlada Severne Makedonije i Savet za regionalnu saradnju (RCC), završen je prihvatanjem dve veoma važne zajedničke izjave i niza zaključaka kojima se podržava digitalni put regiona u narednom periodu, saopštio je RCC.

U Zajedničkoj izjavi o digitalno povezanom Zapadnom Balkanu, ministri i zvaničnici su još jednom potvrdili svoju opredeljenost jačanju digitalne povezanosti širom regiona, kao i sa Evropskom unijom.

Oslanjajući se na uspeh režima „rominga kao kod kuće“ na Zapadnom Balkanu i Deklaraciju o romingu između Evropske unije i Zapadnog Balkana iz 2023. godine, potvrdili su svoju predanost radu na usklađivanju sa pravnim tekovinama EU u oblasti rominga kao i budućem uvođenju režima „rominga kao kod kuće“ između Zapadnog Balkana i Evropske unije. Oni su pozvali potpisnice Deklaracije da razmotre mogućnosti dodatnog smanjivanja cena rominga između Zapadnog Balkana i EU.

Zajednička izjava o postizanju interoperabilnih digitalnih ID novčanika i usluga poverenja na Zapadnom Balkanu još je jedan važan iskorak, navodi se u saopštenju.

Složivši se da realizuju regionalno interoperabilne digitalne ID novčanike, usklade usluge poverenja i ojačaju regulatorne i tehničke kapacitete, predstavnici Zapadnog Balkana su se obavezali da unaprede siguran i nesmetan digitalni pristup građanima i poslovnim subjektima u skladu sa standardima izmenjene Uredbe o elektronskoj identifikaciji i uslugama poverenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu (eIDAS 2.0).

U Zaključcima samita je istaknuta ambicija regiona da se izvrši usklađivanje sa evropskim Aktom o digitalnim uslugama, Aktom o digitalnim tržištima i Aktom o veštačkoj inteligenciji, smanje regulatorna opterećenja i ubrza uspostava širokopojasne mreže, ojača kibernetička sigurnost kroz tešnju saradnju sa Agencijom EU za kibernetičku sigurnost (ENISA) i razvoj regionalne baze podataka o potrebama u oblasti kibernetičke sigurnosti, iskoristi novi alat, odnosno prikaz indeksa ekonomske i društvene digitalizacije (DESI) za praćenje digitalnog napretka regiona i podrže inovacije i angažovanost mladih kroz regionalne inicijative poput takmičenja Balkathon koje organizuje Savet za regionalnu saradnju.

Na Digitalnom samitu Zapadnog Balkana 2025. okupili su se predstavnici vlasti, evropski i međunarodni partneri, poslovni subjekti, investitori i civilno društvo iz regiona i šire. Tokom dva dana razgovarali su o digitalnim uslugama, interoperabilnosti, kibernetičkoj sigurnosti, veštačkoj inteligenciji i veštinama, što su sve glavni prioriteti u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2025-2028 i Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

(Beta)

