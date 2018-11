Elektronski sistemi za upravljanje automobilom ne rade uvek, pokazuju testovi

Testiranje Severnoameričkog uduruženja auto-klubova (AAA) pokazuje da elektronski sistemi za pomoć vozaču pri upravljanje automobilom na putu ne zadržavaju uvek vozila u saobraćajnoj traci i ne registruju uvek na vreme prepreke kako bi izbegli sudar.

Zato AAA upozorava vozače da i ne pomišljaju da zbog tih sistema njihova vozila mogu upravljati sama sobom, automatski, te i kada su ti uredjaji uključeni, moraju stalno biti spremni da preuzmu upravljanje.

AAA takodje kaže da to što proizvođači automobila upotrebljavaju reč „pilot“ u nazivu tih sistema, može navesti vozače da poveruju da njihova zaista vozila mogu upravljati sama sobom.

„Ti sistemi su napravljeni kao pomoć pri vožnji, oni nisu autonomni, uprkos svoj propagandi“, rekao je Greg Branon, direktor AAA za praćenje projektovanja automobila. „Očigledno je da reč ‘pilot’ u nazivu može podrazumevati vožnju bez pomoći vozača, ali to nije tačno na sadašnjem nivou razvoja tih sistema“.

Ove nedelje objavljeni rezultati testova AAA odnose se i na nekoliko široko prenetih vesti o udesima vozila „Tesla“ sa sistemom koji ta kompanija naziva „Autopilot“. I američki Državni odbor za bezbednost u saobraćaju (NTSB) istražuje neke od tih udesa, uključujući pogibiju u martu, kada je Tesla „Model X“ udario u ogradu auto-puta kod mesta Mauntin vju, u Kaliforniji.

Testovi AAA su drugi koji pokazuju da ti sistemi ne mogu da reše svaku situaciju u saobraćaju, uključujući i neke koje su relativno česte. U avgustu je Institut osiguravajućih kompanija za bezbednost na putu objavio rezultate testova koji su pokazali slične probleme tih sistema kao i studija AAA.

Udruženje auto-klubova AAA je testiralo sisteme četiri vozila koja su imala podesivi uredjaj za održavanje brzine – „tempomat“, zatim sistem za pomoć vozilu da prati saobraćajnu traku, krećući se izmedju isprekidanih linija, i sistem za automatsko kočenje u slučaju nužde. Testirana su dva modela za 2018. godinu – Mercedes „S klase“ i Nisan „Rog“, Tesla „Model S“ iz 2017. i Volvo „XC40“ za 2019. godinu.

Tesla svoj sistem naziva „Autopilot“, Volvo svoj „Pilot Asist“ („pomoć“), dok je Nisan svoj nazvao „ProPilot Assist“ („profesionalna pilot pomoć“).

Proizvodjači u načelu kažu da vozačima govore da njihovi automobili nisu u potpunosti u stanju da sami upravljaju sobom, i da uvek treba da paze i budu spremni da intervenišu.

AAA kaže da su testirana vozila skretala iz saobraćajnih traka i išla preko iscrtanih linija na kolovozu, da su imala problema i sa umerenim saobraćajem, kao i s krivinama i prometnim raskrsnicama. Tri od četiri testirana sistema nisu uspela da izbegnu sudar kada je vozilo ispred njih promenilo traku i kada je simulirano da se zaustavilo vozilo ispred.

Pošto ti sistemi to nisu uspeli sami, morali suo vozači da urade nešto za izbegavanje udesa, rekao je Branon.

Samo je sistem Tesle u potpunosti zakočio vozilo u svih pet testova kočenja, dok je vozilima drugih proizvodjača bila potrebna pomoć vozača za blagovremeno zaustavljanje, navodi se u izveštaju AAA.

U priručnicima za vlasnike vozila piše da je „ograničenje“ tih sistema to što kada se ide za nekim vozilom i ono promeni traku, sistem ne registruje da se ispred, na putu, nalazi drugo, zaustavljeno vozilo, rekao je Branon. On je rekao da su istraživači očekivali da će sistem registrovati to zaustavljeno vozilo i reagovati na vreme.

Proizvodjači u načelu govore da su njihovi sistemi projektovani tako da pomognu vozaču i da kupcima jasno govore da vozila koja te sisteme imaju, ipak ne mogu da upravljaju sama sobom.

Nisan je naveo da to što naziv njegovog sistema sadrži reč „pomoć“, pokazuje da je projektovan da pomogne vozaču.

Mercedes-Benz je uvek naglašavao da je ta tehnologija projektovana da pomogne vozaču, a ne da ohrabruje kupce da ignorišu svoju odgovornost kao vozači, napisao je taj proizvođač u saopštenju.

Tesla kaže da podseća vozače da uvek drže ruke na volanu. „Tesla je oduvek jasno govorio da ‘Autopilot’ ne čini automobil imunim na nesreće“, navela je ta kompanija u jednom ranijem saopštenju.

Volvo, medjutim, nije do četvrtka odgovorio na pitanje o nazivu svog sistema „Pilot Asist“.

Branon je rekao da ti sistemi, uprkos nedostacima, imaju „veliki potencijal“ da spasavaju živote i predupredjuju udese.

„Sve na šta dobar vozač može da se osloni, poboljšaće bezbednost i sistema, i vozača“, rekao je on.

