Enciklopedija Britanika tužila OpenAI jer je koristi za obuku svog modela veštačke inteligencije

Enciklopedija Britanika (Britannica) i njena podružnica Merijam-Vebster (Merriam-Webster) tužile su OpenAI Saveznom sudu SAD u Menhetnu, u Njujorku, zbog navodne zloupotrebe svog sadržaja za obuku modela veštačke inteligencije.

Britanika je u tužbi podnetoj u petak navela da je OpenAI, koji podržava Majkrosoft (Microsoft), koristio njene onlajn članke da bi naučio svog četbota ChatGPT da odgovara na pitanja i koristio ih za rezimee sadržaja koje je generisala veštačka inteligencija, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

To je jedna od nekoliko važnih tužbi nosilaca autorskih prava, uključujući autore i medije, protiv tehnoloških kompanija koje bez dozvole koriste njihov materijal za obuku sistema veštačke inteligencije.

Prošle godine, Britanika je podnela sličnu tužbu protiv kompanije za veštačku inteligenciju Perplexity AI, a postupak je u toku.

Kompanije za veštačku inteligenciju tvrde da njihovi sistemi pošteno koriste materijal zaštićen autorskim pravima transformišući ga u nešto novo.

U svojoj tužbi, Britanika tvrdi da je OpenAI ilegalno kopirao 100.000 njenih članaka da bi trenirao velike jezičke modele GPT-a.

U tužbi se navodi da ChatGPT proizvodi „gotovo doslovne“ kopije unosa iz Enciklopedije Britanika i tako preusmerava korisnike koji bi inače posetili njene veb-stranice.

Britanika je optužila OpenAI za kršenje zaštitnog znaka implicirajući da ima dozvolu za reprodukciju njenog materijala i lažno citirajući Britaniku u sadržaju generisanom veštačkom inteligencijom.

