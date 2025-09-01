EU će nastaviti da sprovodi svoja pravila za regulaciju tehnološkog sektora

Evropska unija (EU) će nastaviti da sprovodi svoja pravila koja regulišu rad tehnološkog sektora, uprkos pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), izjavila je danas potpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen (Henna Virkkunen).

„Nastavićemo da ih sprovodimo, za našu decu, naše građane i naša preduzeća“, rekla je ona misleći na Zakon o digitalnim uslugama (DSA) i Regulaciju o digitalnim tržištima (DMA).

Bilo da se radi o dezinformacijama, mržnji na internetu, falsifikatima ili opasnim proizvodima, DSA ima za cilj da zaštiti evropske korisnike, posebno prijavljivanjem problematičnog sadržaja.

Pre nedelju dana, američki predsednik Donald Tramp je napao zemlje i organizacije koje regulišu tehnološki sektor, preteći im carinskim merama i ograničenjem izvoza.

Iako nije direktno pomenuo EU, ona zapravo ima najmoćniji pravni arsenal na svetu za regulisanje digitalne tehnologije.

Prioritet EU ostaje bolja zaštita maloletnika i preduzeća, dodala je Hena Vikunen, nakon što se u julu u Briselu sastala sa članovima Odbora za pravosuđe Predstavničkog doma američkog Kongresa.

(Beta)

