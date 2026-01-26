EU: Istraga o Maskovoj platformi X zbog seksualno eksplicitnih dipfejkova generisanih uz pomoć Groka

Regulatori Evropske unije (EU) su danas pokrenuli istragu o platformi X Ilona Maska nakon što je Grok, četbot zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji je razvila njegova kompanija, počeo da objavljuje seksualno eksplicitne dipfejk fotografije.

Formalna istraga u Briselu usledila je nakon brojnih reagovanja na to što je Grok omogućio korisnicima da objavljuju slike bez pristanka osoba koje su na njima prikazane.

Neke zemlje, poput Malezije i Indonezije, već su blokirale Grok, a neke vlade su izdale upozorenja.

Regulatorna tela EU ispituju da li je X učinio dovoljno i, u skladu sa digitalnim propisima bloka, da spreči širenja ilegalnog sadržaja.

To se odnosi i na sadržaj koji može da se iskoristi kao materijal za seksualno zlostavljanje dece, saopštila je Evropska komisija.

Ovi rizici su se sada „materijalizovali“, saopštila je Komisija, upozoravajući da građanima EU tako može da bude naneta „ozbiljna šteta“.

(Beta)

