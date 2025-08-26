EU odgovorila na Trampove pretnje, tvrdi da ima suvereno pravo da reguliše ekonomiju

Evropska unija (EU) ima suvereno pravo da reguliše ekonomiju i tehnologiju, saopštila je danas Evropska komisija odgovarajući na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da će uvesti dodatne carinske mere zemljama za koje tvrdi da ugrožavaju američke tehnološke kompanije.

Brisel je odbacio optužbu da su američke kompanije namerno bile meta tih digitalnih pravila.

„Porezi ili zakoni o digitalnim uslugama, kao i propisi o digitalnim tržištima, svi su osmišljeni da diskriminišu ili naštete američkoj tehnologiji“, napisao je kasno sinoć Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Ukoliko se te „mere diskriminacije“ ne uklone, Tramp nije isključio mogućnost uvođenja „značajnih dodatnih carina“ na proizvode iz ovih zemalja, ili uvođenja ograničenja izvoza američke tehnologije i čipova.

Iako Tramp nije direktno pomenuo EU, ona zapravo ima najmoćniji pravni arsenal na svetu za regulisanje digitalne tehnologije.

„Suvereno je pravo EU i njenih država članica da regulišu ekonomske aktivnosti na svojoj teritoriji u skladu sa demokratskim vrednostima“, rekla je portparolka izvršne vlasti EU Paula Pinjo (Pinho).

