EU odustaje od ključne mere u zakonu protiv dečije pornografije

Evropska unija (EU) će odustati od najkritikovanije mere u predloženom zakonu protiv dečoje pornografije, tehnologije koja bi omogućila skeniranje privatnih razgovora, izjavili su danas diplomatski izvori.

Evropska komisija je 2022. godine predstavila nacrt zakona usmeren na borbu protiv širenja slika i video snimaka seksualnog zlostavljanja dece, a ta inicijativa je poslednjih godina podstakla žestoke debate.

Uz podršku nekoliko organizacija za zaštitu dece, Evropska komisija planirala je da zahteva od onlajn platformi i servisa za razmenu poruka da otkrivaju, a zatim prijavljuju takav sadržaj.

Međutim, zakon je snažno kritikovan od poslanika Evropskog parlamenta i nekih zemalja, uključujući Nemačku, koji to smatraju kršenjem prava na privatnost.

Kritičari su bili zabrinuti zbog upotrebe tehnologije koja bi mogla da skenira privatne razgovore korisnika, uključujući one na šifrovanim aplikacijama za razmenu poruka kao što su Signal i WhatsApp, u potrazi za dečijom pornografijom.

To pitanje je dovelo do teških razgovora među 27 zemalja članica EU „o privatnosti i sajber bezbednosti“, rekao je evropski diplomatski izvor.

Posle nekoliko godina pregovora, Danska, koja trenutno predsedava Evropskom unijom, konačno je odlučila da ukloni ovu kontroverznu meru iz teksta, nadajući se da će konačno biti usvojen bez tog dela.

Ovo je „veliki korak napred“, rekao je nemački aktivista i bivši poslanik Evropskog parlamenta Patrik Brajer (Patrick Breyer), vatreni protivnik mere nazvanu „Kontrola ćaskanja“ (Chat control), koja je izazvala intenzivnu mobilizaciju na društvenim mrežama.

Izveštaj britanske organizacije Internet Watch Foundation (IWF) iz 2024. godine procenio je da je 62 odsto sadržaja dečije pornografije bilo na serverima koji se nalaze u EU.

(Beta)

