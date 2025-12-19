Ford u SAD popravlja 270.000 automobila jer mogu sami da krenu

Američki proizvođač automobila Ford je pozvao na popravku više od 270.000 vozila pikap i SUV s električnim i hibridnim pogonom, delom godinama prodavanih u SAD.

Kada ostanu s menjačem u režimu parkiranja, zbog greške softvera koji upravlja menjačem, ta vozila ne ostanu zakočena, već mogu da krenu sama na nizbrdici ili ih je lakše ukrasti.

Ford je saopštio da će besplatno ažurirati softver modula za režim parkiranja da se to ne bi dešavalo.

Proizvođač iz Detroita je saopštio danas da su poslata pisma vlasnicima modela od 2022. do 2025. godine F-150 Lightning BEV, 2024-2026 Mustang Mach-E i modela za 2025. i 2026. godinu Maverick, da ih dovezu na popravku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com