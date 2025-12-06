Frans enfo: Nadzor mobilnih telefona od interesa za vlade, ali javnost zabrinuta za privatnost

Praćenje komunikacija koje se prenose putem mobilnih telefona je od interesa za vlade zbog bezbednosti, ali je šira javnost zabrinuta za svoju privatnost, preneo je danas radio Frans enfo (France Info).

S obzirom da vlasnici provode više od četiri sata dnevno ispred ekrana, pametni telefoni su komunikacione platforme koje su od interesa za nekoliko vlada.

Od 1. septembra 2025. godine, ruske vlasti su zatražile da se aplikacija za razmenu poruka pod nazivom Max instalira na tablete i pametne telefone koji se prodaju u zemlji. To uključuje direktivu da se WhatsApp grupe, poput onih koje su roditelji kreirali za školske aktivnosti svoje dece, prebace na ovu novu platformu, razvijenu na zahtev predsednika Vladimira Putina.

Za razliku od svojih pandana kao što su Signal ili WhatsApp, aplikacija za razmenu poruka Max nije šifrovana, što znači da njene digitalne razmene mogu lako da budu presretnute.

Da bi se ubrzao prelazak na Max, čiji se serveri nalaze isključivo u Rusiji, nacionalno regulatorno telo za internet i telekomunikacije primenilo je tehničke blokade telefonskih poziva putem Signal-a i WhatsApp-a u julu 2025. godine.

Zabrana oglašavanja virtuelnih privatnih mreža (VPN), koje omogućavaju korisnicima da sakriju svoj identitet, provajdera i lokaciju i time zaobiđu nacionalne propise, stupila je na snagu u septembru 2025. godine.

To priprema teren za moguću buduću zabranu svih stranih servisa za razmenu poruka u korist nacionalnog servisa, Max-a, ocenio je Frans enfo.

Krajem novembra 2025. godine, indijska vlada je naložila proizvođačima pametnih telefona da unapred instaliraju aplikaciju „Sanchar Saathi“ (komunikacioni partner – na hindiju) na sve telefone koji se prodaju u zemlji.

Aplikacija koju su razvile indijske vlasti i dostupna je od januara 2025. godine, prvenstveno je namenjena borbi protiv prevara, tako što omogućava daljinsko blokiranje ukradenih ili izgubljenih uređaja.

Međutim, to je u indijskom javnom mnjenju izazvalo zabrinutost zbog principa obavezne aplikacije, koja takođe zahteva pristup većini funkcija i sadržaja telefona. To može da bude nametnuto celoj populaciji Indije, iako je zaštita potrošača navedena kao opravdanje za ovaj digitalni „upad“.

Početkom decembra 2025. godine, vlasti u Indiji su ipak odustale od obaveznog zahteva primene aplikacije, ali podstiče da stanovnici to ipak urade, na dobrovoljnoj bazi.

Evropska unija (EU) je 30. oktobra 2025. godine odlučila da odustane od kontroverzne mere, razmatrane u kontekstu borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece.

Nazvana Chat control (Kontrola ćaskanja), ta aplikacija bi tražila da se detektuju i prijavljuju sadržaji o zlostavljanju dece. Međutim, ta aplikacija bi onda skenirala fotografije, preuzimala video zapise i tekstove korisnika sa njihovih uređaja.

Ta metoda je ocenjena kao nesrazmerna željenom cilju. To je pitanje koje će se nesumnjivo ponovo pojaviti u javnoj debati, preneo je francuski radio.

(Beta)

