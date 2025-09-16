Gugl će u Britaniji uložiti pet milijardi funti u centar podataka i razvoj veštačke inteligencije

Američki gigant Gugl (Google) objavio je danas da investira pet milijardi funti (5,78 milijardi evra) tokom dve godine u Velikoj Britaniji, posebno u centar podataka i razvoj veštačku inteligenciju (AI), a to je saopšteno uoči posete američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) Britaniji.

Ta suma će finansirati „kapitalne izdatke, istraživanje i razvoj“ kompanije u zemlji, što uključuje Gugl DipMajnd (Google DeepMind, laboratoriju za AI kalifornijskog giganta), navodi se u saopštenju grupe.

Gugl danas otvara centar podataka u Voltam Krosu, u severnom Londonu, u koji je prošle godine već najavio investiciju od milijardu dolara (850 miliona evra).

Ovaj iznos će dopuniti dosadašnje finansiranje, rekao je neimenovani portparol kompanije za AFP.

Velika Britanija se sprema da dočeka Trampa u drugoj državnoj poseti, u sredu i četvrtak. Prva poseta je bila 2019. godine tokom njegovog prvog mandata.

Očekuje se da će američkog predsednika pratiti nekoliko velikih rukovodilaca iz oblasti tehnologije i finansija, prema pisanju britanske štampe.

Očekuju se najave investicija, kao i potpisivanje tehnološkog sporazuma sa Londonom.

Britanska vlada je već u nedelju otkrila više od milijardu funti investicija američkih banaka u zemlji, takođe pre državne posete predsednika Trampa.

Britanska vlada je u ponedeljak saopštila da će London i Vašington potpisati sporazum o ubrzanju procesa odobravanja i validacije za nuklearne projekte između dve zemlje.

Od početka rata u Ukrajini, London je udvostručio svoje napore da se udalji od ugljovodonika i učinio je nuklearnu energiju jednim od svojih prioriteta.

Očekuje se da će partnerstvo sa Vašingtonom, nazvano „Atlantsko partnerstvo za naprednu nuklearnu energiju“, takođe biti zvanično potpisano tokom posete Trampa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com