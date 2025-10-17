Industrijsko planiranje grada digitalne ekonomije

Aplikacija veštačke inteligencije DeepSeek je sve popularnija.

Kompanija Unitree napravila je robot koji je plesao tradicionalni kineski ples „jangge“ na gali povodom Praznika proleća.

Kompanija „Game Science“ pokrenula je groznicu „Vukung“ u celom svetu…

Mnoga preduzeća, koja su se pojavila ovih godina i imala uticaj u oblasti nove tehnologije su iz kineskog grada Hangdžoua.

Ovaj prelepi grad, koji se nalazi na obali Zapadnog jezera, sada već postaje „broj jedan grad digitalne ekonomije“, integrišući industrije kao što su veštačka inteligencija, robotika i digitalna elektronska trgovina.

Pripremila: Đi Sju Prilog Kineske Medijske Grupe. (CMG)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com