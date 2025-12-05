Internet kompanija Klaudfler istražuje pad servera sajtova poput Zuma i Linkdina

Internet kompanija „Klaudfler“ (Cloudflare) saopštila je da istražuje prekid rada na serverima nekoliko velikih sajtova, poput „Linkdina“ (LinkedIn), „Zuma“ (Zoom) i drugih.

To je drugi pad sajtova „Klaudflera“ u poslednje tri nedelje, a kompanija je saopštila da je „problem rešen“ i da se „istražuju problemi sa kontrolnom tablom“ kompanijom, odnosno interfejsom za programiranje aplikacija.

Brojni korisnici sajtova su se na Iksu (X) požalili na probleme sa korišćenjem, a zbog pada servera su kratko obustavljeni i letovi na aerodromu u Edinburgu.

Veliki prekid rada sajtova „Klaudflera“ pogodio je u novembru korisnike brojnih platformi, aplikacija i video-igrica, od „ČetGPT“ (ChatGPT) do igrice „League of Legends“.

Sličan problem je u novembru zahvatio i servere „Majkrosofta“ poput „Office 365“ i drugih.

(Beta)

