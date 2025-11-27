Italijanska kompanija predstavila evropski sistem odbrane

Italijanska visokotehnološka kompanija specijalizovana za vojnu opremu je danas predstavila softverski sistem koji povezuje radare, rakete i komandne sisteme država EU da bi se odgovorilo na napade.

Globalna visokotehnološka italijanska multinacionalna kompanija specijalizovana za vazduhoplovstvo, odbranu i bezbednost „Leonardo S.p.A.“, čijih 30,2 odsto kapitala ima italijanska država i koja je u tom sektoru jedna od deset najvećih na svetu, napravila je sistem odbrane nazvan „Mikelanđelova kupola“, sličan izraelskoj „Gvozdenoj kupoli“.

Taj sistem može da „otkrije, prati i neutrališe pretnje, čak i u slučaju masovnih napada“, saopštila je kompanija posle prezentacije tog sistema u Rimu.

Sistem čiji naziv sadrži ime Mikelanđela što ukazuje na „veliku italijansku tradiciju inženjerstva“ i reč „kupola“ kao „simbol zaštite i strukturne harmonije“, kaže kompanija, pokriva sva područja dejstava: „vazduhoplovna i balistička, uključujući hipersonične rakete i rojeve dronova, površinske i podmorničke napade, kao i neprijateljske kopnene snage“.

On tako povezuje kopnene, pomorske, vazduhoplovne i svemirske senzore, platforme za sajber odbranu, sisteme komandovanja i kontrole i veštačku inteligenciju.

Sistem će biti operativan „do kraja 2027. godine“, rekao je izvršni direktor „Leonarda“ Roberto Čingolani.

Taj softverski sistem je kompatibilan sa odbrambenim sredstvima i platformama drugih zemalja i u skladu je sa standardima NATO, te bi se mogao integrisati u projekat dvadesetak država „Evropski nebeski štit“ (ESSI), pokrenut u Nemačkoj 2022. godine kao odgovor na pretpostavljenu opasnost od Rusije.

(Beta)

