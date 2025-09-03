Izrael lansirao još jedan špijunski satelit

Izrael je danas saopštio da je lansirao još jedan špijunski satelit u orbitu Zemlje što je ministar odbrane Izrael Kac nazvao „porukom“ neprijateljskim državama o obaveštajnim sposobnostima Izraela.

„Jučerašnje lansiranje satelita Ofek 19 (Ofeq) je svetsko dostignuće na najvišem nivou. Malo država ima takve sposobnosti“, napisao je Kac na platformi Iks (X).

„To je takođe poruka svim našim neprijateljima, gde god da se nalaze: Pratimo vas u svakom trenutku i pod svim okolnostima“, upozorio je ministar.

U junu je Izrael vodio 12-dnevni rat protiv Irana bombardujući iranske vojne i nuklearne objekte udaljene više od 1.000 kilometara. Poginuli su naučnici povezani sa nuklearnim programom Irana i visoki vojni oficiri.

Više od 12.000 satelitskih snimaka teritorije Irana je prikupljeno da bi se usmerili ti napadi, po rečima Danijela Golda, šefa Odeljenja Ministarstva odbrane za istraživanje i razvoj.

Ta operacija je „podvukla ključni značaj naprednih mogućnosti osmatranja u našem regionu da bi se osigurala nadmoć u vazduhu i na kopnu“, rekao je Boaz Levi, izvršni direktor kompanije Izraelska aerokosmička industrija (Israel Aerospace Industries), koja je radila na tom projektu sa Ministarstvom odbrane.

Izrael je u ratu u Pojasu Gaze sa Hamasom, a bori se i protiv drugih naoružanih grupa koje su u savezu sa Islamskom Republikom, njegovim zakletim neprijateljem, kao što su pobunjenici Huti u Jemenu.

Izrael se pridružio klubu svemirskih sila 1988. godine lansiranjem prvog satelita, Ofek. Izrael je 2023. najavio lansiranje špijunskog satelita sa naprednim mogućnostima snimanja.

(Beta)

