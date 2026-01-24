Juronjuz: Japan razvija najbrži voz na svetu, sposoban da ubrza do 600 kilometara na sat

Japan trenutno razvija najbrži voz na svetu, seriju L0, voz sa magnetnom levitacijom koji je proizvela i testirala Centralna japanska železnička kompanija (JR Central), sposoban da postigne brzine do 603,5 kilometara na sat, preneo je danas Juronjuz (Euronews) na svom sajtu.

Taj voz će nadmašiti brzinu trenutno najbržeg voza na svetu u Kini, šangajski maglev, koji dostiže brzinu od 460,2 kilometara na sat.

Najbrži vozovi u Evropi, francuski TGV i italijanski AGV Italo, imaju maksimalne operativne brzine između 306 i 354 kilometara na sat.

Serija L0 će koristiti magnetnu levitaciju (maglev), tehnologiju koja podiže voz iznad šina.

Kombinovanjem električne energije i magneta, ova metoda omogućava vozu da „klizi“ kroz vazduh ranije nezamislivim brzinama.

Očekuje se da novi voz moći da poveže Tokio sa Osakom za jedan sat, dok trenutno to putovanje traje između dva sata i 20 minuta i četiri sata, u zavisnosti od vrste voza.

Novi voz će biti u funkciji 2034. ili 2035. godine, najavljeno je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com