Kancelarija za IT i eUpravu predstavila interaktivnu mapa AI ekosistema

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (IT i eUprava) predstavila je interaktivnu mapu AI ekosistem Srbije, koja na jednom mestu prikazuje ključne aktere koji oblikuju razvoj veštačke inteligencije u zemlji i njihove inicijative, saopšteno je.

Ta mapa, predstavljena u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), objedinjuje podatke iz više relevantnih izvora, uključujući podatke Inicijative Digitalna Srbija o domaćim AI startapima, podatke o AI projektima, koje je podržao Fond za nauku i Fond za inovacionu delatnost, kao i podatke o akterima AI i inovacionog ekosistema i Privredne komore Srbije.

Kako je saopštila Kancelarija, svi podaci su dodatno klasifikovani i obeleženi po većem broju parametara, od tipologije organizacija i projekata, do tehnologija, industrija i geografskih područja, te međusobno povezani.

To omogućava korisnicima da lako samostalno pretražuju, filtriraju i analiziraju domaći AI ekosistem iz različitih uglova ili da koriste neki od 20 unapred definisanih pogleda na domaći AI ekosistem.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da je interaktivna mapa AI ekosistema Srbije još jedan korak u kontinuiranom razvoju veštačke inteligencije u zemlji.

„Vlada Srbije jasno je pokazala posvećenost razvoju i primeni veštačke inteligencije usvajanjem Strategije razvoja veštačke inteligencije za period 2025–2030. godine i Etičkih smernica za njen pouzdan razvoj i upotrebu. Mapiranje AI ekosistema dodatno jača ovu osnovu, jer omogućava bolju koordinaciju svih aktera, od državnih institucija i naučnih organizacija do startapova i privatnog sektora, i time postavlja temelje za ubrzani tehnološki i društveni napredak“, rekao je Jovanović.

Mapa, kako se navodi, predstavlja prvu probnu verziju, koja će se kontinuirano dopunjavati i unapređivati.

„Iako je mapa prvobitno nastala za interne potrebe planiranja aktivnosti UNDP-a i Kancelarije za IT i eUpravu u oblasti primene AI u javnom sektoru, smatrali smo da može imati širu vrednost. Zato smo odlučili da je objavimo ne samo kao interaktivnu vizuelizaciju, već i da kompletan skup podataka koji stoji iza nje bude slobodno dostupan“, naveo je savetnik za digitalne tehnologije u UNDP Slobodan Marković.

Pozvao je domaće istraživače, kompanije i organizacije da koriste mapu, testiraju njene mogućnosti i pošalju sugestije u cilju njenog daljeg razvoja u zajednički resurs zajednice i pomogla u planiranju novih AI inicijativa.

