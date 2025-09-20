Kina kaznila još dve društvene mreže

Kineske vlasti danas su najavile „disciplinske i kaznene mere“ protiv domaćih društvenih mreža Veibo (Weibo), slične Iks-u, i Kuaišu (Kuaishou) za objavljivanje video-snimaka, zbog „prekomernih“ i „trivijalnih“ vesti o poznatim ličnostima i „nepoželjnog“ sadržaja.

Kineska uprava za sajber prostor (CAC) je slične mere preduzela prošle nedelje protiv popularne aplikacije, RedNote – kineski Instagram, poznate i kao „Šiaohongšu“.

Društvene mreže u Kini su obavezane da strogo prate sadržaj i cenzurišu onaj koji smatraju previše subverzivnim, vulgarnim, pornografskim ili uopšte štetnim.

CAC je kritikovala Veibo i Kuaišu zbog neispunjavanja te obaveze i najavila „disciplinske i kaznene mere“ protiv tih platformi.

Weibo je platforma za mikroblogovanje koja omogućava objavljivanje tekstova i fotografija. Sadržaj je uglavnom povezan s vestima. Zaključno s martom, kompanija je tvrdila da ima 591 milion aktivnih korisnika mesečno.

Kuaišu je aplikacija za kratke video zapise, slična TikTok-u. Ranije ove godine, navela je da ima više od 730 miliona aktivnih korisnika mesečno.

Kažnjena prošle nedelje, kineska društvena mreža RedNote ima 350 miliona aktivnih korisnika mesečno, koji uglavnom dele apolitičan sadržaj o hrani, sportu, modi, putovanjima i poznatima.

U Kini gde su vesti pod strogom cenzurom, društvene mreže su pune informacija i tračeva o ličnostima filma i muzike i drugim temama koje vlasti smatraju manje „subverzivnim“.

(Beta)

