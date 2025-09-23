Kina kažnjava dve digitalne društvene platforme

Kineski regulator interneta je danas saopštio da će kazniti dve društvene platforme, od kojih jedna pripada gigantu BajtDens-u (ByteDance).

U ponedeljak je najavljena kampanja borbe protiv zloupotreba koje se pripisuju društvenim medijima. Vlast im je naredila da sprovode strogu kontrolu sadržaja koje objavljuju korisnici i da uklanjanju ono što smatraju subverzivnim, vulgarnim, pornografskim ili uopšte štetnim.

U vlasništvu Bajtdensa, matične kompanije TikToka, agregator sadržaja Đinri Tutiao širio je „štetan sadržaj“, saopštila je Uprava za sajber prostor najavljjući kaznu, ali ne iznoseći prirodu tog sadržaja.

Internet pretraživač UCWeb, u vlasništvu kineskog giganta Alibabe, takođe će biti kažnjen zbog „masovnog širenja ključnih reči vezanih za izuzetno osetljiva pitanja“ , saopštila je Uprava.

Dve kompanije će biti pozvane na saslušanje, dobiće naloge za ispravljanje prekršaja u određenom roku, upozorenja, a sankcije za odgovorne su stroge, kazao je taj regulator.

Dvomesečna kampanja protiv nepoželjnog sadržaja društvenih medija, najavljena u ponedeljak, baviće se suzbijanjem „zlonamernog podsticanja sukoba“ i prenošenja „negativnog pogleda na život“.

Širenje glasina o stanju privrede Kine, finansijama, socijalnoj zaštiti i javnim politikama, kao i „zlonamerno tumačenje društvenih činjenica“ i „preuveličavanje“ su među problemima koje je naveo regulator.

Tri platforme su već sankcionisane ovog meseca zbog propusta u moderiranju sadržaja: Veibo, često poređen s platformom X (ranije Tviter), video aplikaciju Kuaišou i Sjaohongšu (poznata i kao RedNote), društvena mreža popularna među mladima, uporediva s Instagramom.

