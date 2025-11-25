Kina lansirala bespilotnu svemirsku letelicu za povratak astronauta na Zemlju

Kina je danas lansirala svemirsku bespilotnu letelicu na svoju svemirsku stanicu Tjangong pre roka kako bi obezbedila trojici astronauta bezbednu rutu povratka koja im je ranije nedostajala.

Raketa „Dugi marš-2F“ koja je nosila svemirsku letelicu Šendžou-22 poletela je rano jutros iz Centra za lansiranje satelita Điućuan na severozapadu Kine, prema snimcima koje je emitovala državna televizija CCTV.

Šendžou-22 je prvobitno trebalo da bude lansiran sa posadom 2026. godine.

Međutim, lansiranje je pomereno zbog otkrivanja pukotine na prozoru Šendžou-20, koji je pričvršćen za stanicu.

Ta šteta, za koju se pretpostavlja da je uzrokovana udarima mikro-krhotina, predstavljala je rizik za posadu tokom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu.

Šteta je poremetila poslednju rotaciju posade na brodu Tjangong u novembru.

Astronauti, koji su stigli u aprilu na svemirsku stanicu, vratili su se na Zemlju sa oko deset dana zakašnjenja svemirskom letelicom Šendžou-21, koju je potom početkom novembra zamenila posada. Ta druga posada je ostala bez pouzdanog načina povratka.

Trojica astronauta na stanici – Džang Lu, Vu Fej i Džang Hongdžang rade normalno, saopštila je svemirska agencija zadužena za ljudske letove u svemir.

Ta promena rasporeda predstavlja redak zastoj u obično dobro urađenom kineskom svemirskom programu, koji ima za cilj da pošalje kineske astronaute na Mesec do 2030. godine.

Kina je uložila milijarde evra u taj sektor tokom poslednjih nekoliko decenija kako bi dostigla nivo SAD, Rusije i Evrope.

(Beta)

