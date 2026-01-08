Kina objavila plan za uvođenje veštačke inteligencije u više grana industrije do 2027. godine

Kina cilja da bezbedno i pouzdano počne da veštačkom inteligencijom snabdeva više industrijskih grana do 2027. godine, pri čemu će njen nivo osnaživanja tih tehnologija ostati među vodećima u svetu, navodi se u planu koje je izdalo Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija te zemlje.

U izradi plana su učestvovale i Kineska administracija za sajber prostor i Nacionalna komisija za razvoj i reforme, a u njemu se opisuje, kako se navodi, ambiciozan napor da se veštačka inteligencija duboko integriše u proizvodni sektor i osnaži novu industrijalizaciju, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Plan nastoji da do 2027. godine primeni tri do pet velikih modela veštačke inteligencije opšte namene u proizvodnji, kao i razvoj specijalizovanih modela za industriju, kreiranje 100 visokokvalitetnih industrijskih skupova podataka i promociju 500 tipičnih scenarija primene.

Taj plan bi trebalo i da se posveti manjem broju globalno uticajnih preduzeća koja se bave ekosistemom, kao i grupi specijalizovanih i sofisticiranih malih i srednjih preduzeća specijaizovanih za veštačku inteligenciju i industrijsko znanje.

Kina takođe planira da izgradi vodeći svetski ekosistem otvorenog koda, poboljša mogućnosti upravljanja bezbednošću i doprinese rešenjima globalnom razvoju veštačke inteligencije.

Dokument navodi mere koje uključuju promociju koordinisanog razvoja hardvera i softvera veštačkih čipova, podršku inovacijama u metodama obuke modela i inferencije, negovanje ključnih velikih modela specifičnih za industriju i ugrađivanje tehnologije tih modela u osnovne proizvodne procese.

Plan takođe obuhvata prodiranje u ključne tehnologije, poput bezbednosne zaštite za algoritme industrijskih modela i zaštite podataka za obuku.

