Kineski kamioni postaju električni, opada i globalna potražnju za LNG i dizelom

Kina zamenjuje svoju flotu kamiona s dizel motorima, drugu po veličini na svetu posle SAD, električnim kamionima i to brže nego što se očekivalo, što potencijalno menja svetsku potražnju za gorivom i budućnost teškog transporta.

U 2020. godini, skoro svi novi kamioni u Kini bili su na dizel, ali već u prvoj polovini 2025. godine kamioni na baterije činili su 22 odsto prodaje novih teških kamiona, dok ih je u to doba 2024. godine bilo svega 9,2 odsto, po podacima kompanije iz Pekinga „Commercial Vehicle World“, dobavljača podataka o kamionskom prevozu.

Britanska istraživačka firma BMI prognozira da će u Kini ove godine 46 odsto prodatih novih kiamiona biti na električni pogon, a sledeće godine 60 odsto.

U svetu je 2019. godine drumski teretni saobraćaj stvarao jednu trećinu ukupne emisije zagađujućih ugljeničnih gasova povezanih s transportom.

Smatra se da je kamionski prevoz teško dekarbonizovati, jer električni kamioni čije su baterije teške, mogu da prevoze manje tereta nego dizel kamioni, a alternativa je tečni prirodni gas (LNG) kao manje zagađujuć. Uz to se tehnologija za teška električna vozila tek razvija.

Dok po Međunarodnoj agenciji za energiju potražnja za dizel gorivom stagnira u svetu, njegova upotreba u Kini bi mogla da opadne brže nego što se očekuje, rekao je Kristofer Dolman, analitičar Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu.

Broj električnih kamiona u Kini sada nadmašuju modele s pogonom na LNG, tako da bi potražnja za fosilnim gorivima mogla da opadne, a u drugom zemljama možda nikada neće ni krenuti masovna upotreba LNG kamiona, rekao je on.

Udeo novih električnih kamiona u prodaji se više nego utrostručio kako su pojefitinili: sa osam odsto 2024. se povećao na 28 odsto do avgusta 2025. godine. Električni kamioni su u Kini nadmašili prodaju kamiona na LNG uzastopnih pet meseci ove godine, po podacima časopisa „Commercial Vehicle World“.

Iako su električni kamioni dva do tri puta skuplji od dizel kamiona i 18 odsto od kamiona na LNG, njihova veća energetska efikasnost i niži troškovi upotrebe mogu po istraživanju kineskih naučnika vlasnicima uštedeti 10 do 26 odsto tokom veka trajanja vozila.

Dobru prodaju električnih kamiona su podstakli velikodušni podsticaji države kakva je 2024. godine bila zamena staro za novo uz subvenciju od 19.000 dolara za kupovinu električnih modela.

Ulaganja u infrastrukturu za punjenje takođe povećavaju potražnju za električnim kamionima.

Glavni logistički centri, uključujući deltu reke Jangce, postavili su namenske stanice za punjenje bateija kamiona duž ključnih teretnih ruta. Gradovi među kojima Peking i Šangaj izgradili su takve centre na svojoj teritoriji i punjenje baterija teških vozila nove vrste traje svega nekoliko minuta.

CATL, najveći svetski proizvođač baterija za električna vozila, pokrenuo je u maju sistem zamene baterija „puno za prazno“ za teške kamione koji izbegavanjem punjenja štedi vreme i saopštio da planira mrežu takvih stanica u Kini duž 150.000 kilometara običnih i 184.000 kilometara autoputeva.

Potrošnja dizela u Kini, drugom u svetu najvećem potrošaču tog goriva posle SAD, opala je na 3,9 miliona barela dnevno u junu 2024. godine, što je bilo 11 odsto manje u odnosu na isti mesec prethodne godine. To je između ostalog i posledica prelaska na LNG i električne kamione, po podacima Američke administracije za energetske informacije.

„Rast broja električnih kamiona u Kini jedna je od tema o kojima se manje pisalo uprkos njegovom uticaju bar na regionalne tokove trgovine dizelom“, rekao je Tim Dais iz „APAC Energy Consultancy“.

Prodaja kamiona na LNG je dostigla vrhunac u septembru 2023. i martu 2024. godine pošto je Kina ublažila ograničenja transporta uvedena tokom pandemije kovida-19, rekao je Liuhanzi Jang iz „ICCT Beijing“. Do juna 2025. godine, prodaja tih kamiona je opala za šest odsto jer su električni kamioni dobili na značaju.

Kineski električni kamioni već smanjuju potražnju za naftom za više od milion barela dnevno, procenjuje istraživačka kompanija „Rhodium Group“ iz Njujorka.

Uz to Kina planira nova ograničenja emisije gasova vozila, te je Jang rekao da će to „gotovo onemogućiti“ korišćenje u transportnim firmama isključivo vozila na fosilna goriva.

I kineski proizvođači električnih automobila su uveli i ubrzavaju svoju proizvodnju kamiona, kao i sopstvenu proizvodnju većine ključnih komponenti – od baterija, do motora i elektronike, rekao je Bil Ruso, osnivač i izvršni direktor konsultantske kuće „Automobility Limited“ iz Šangaja.

Hiperaktivna kineska industrija dostave, posebno mali gradski kamioni, bila je poligon za testiranje ovih vozila, napomenuo je Jang.

U periodu 2021-2023 izvoz kineskih teških kamiona, uključujući električne, na Bliski istok i u Severnu Afriku rastao je za 73 odsto godišnje, dok su isporuke u Latinsku Ameriku porasle za 46 odsto po izveštaju kompanije „McKinsey and Company“. Očekuje se da će udeo električnih kamiona rasti, iako bi u tim regionima problem mogla biti skromna mreža stanica za punjenje baterija.

Kineska kompanija „Sany Heavy Industry“ kaže da će početi da izvozi električne kamione u Evropu 2026. godine, a već ih izvozi u SAD, Tajland, Indiju, Ujedinjene Arapske Emirate.

U junu, kineski proizvođač električnih vozila BYD je u Mađarskoj počeo izgradnju fabrike električnih kamiona i autobusa, računajući da se uključi u postizanje cilja EU za smanjenje emisije ugljenika iz novih kamiona za 90 odsto do 2040. godine u poređenju sa nivoima iz 2019. godine.

Ipak, cene kamiona sa nultom emisijom u Evropi moraju se prepoloviti da bi postali pristupačna alternative dizelu, kaže studije „McKinsey“ iz 2024. godine.

