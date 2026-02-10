​Kineski tehnološki centar Šendžen upravlja sa više od 300 logističkih ruta na malim visinama

Tehnološki centar južne Kine Šendžen, dom vodećeg svetskog proizvođača dronova DJI, do danas je otvorio ukupno 310 logističkih ruta na malim visinama.

Tokom 2025. godine dodate su 82 nove rute, podaci su objavljeni na tekućem godišnjem zasedanju opštinskog narodnog kongresa.

Ti zvanični podaci pokazuju da je Šendžen izgradio više od 1.200 objekata za poletanje i sletanje na malim visinama, dok grad ubrzava razvoj svoje ekonomije na malim visinama.

Grad u provinciji Guangdong sada predstavlja vodeću proizvodnu bazu za bespilotne letelice, proizvodeći 70 odsto kineskih potrošačkih dronova i 50 odsto industrijskih dronova, piše Kineska medijska grupa (CMG).

Grad sve više ulaže u naučno-tehnološke inovacije te su tako od 2020. do 2024. godine ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj u Šendženu porasla su sa 151,08 milijardi juana (oko 21,73 milijarde američkih dolara) na 245,31 milijardu juana, što predstavlja prosečan godišnji rast od 12,9 procenata.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo Kine projektovala je da je ekonomija zemlje niskih nadmorskih visina prošle godine dostigla tržišni obim od 1,5 biliona juana i da će se popeti na 3,5 biliona juana do 2035. godine.

(Beta)

