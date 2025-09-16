Kineski zvaničnici potvrdili okvirni sporazum sa SAD o vlasništvu nad TikTokom

Kineski trgovinski zvaničnici potvrdili su da je njihova zemlja sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) postigla okvirni sporazum o vlasništvu nad popularnom društvenom mrežom TikTok.

Kineski predstavnik za međunarodnu trgovinu Li Čengang izjavio je da su dve strane saradnjom postigle „osnovni okvirni konsenzus“ za rešavanje problema TikToka, odnosno njegove matične kompanije „BajtDens“ (ByteDance) tokom trgovinskih pregovora, koji su tokom vikenda održani u Madridu.

Sastanak u Madridu bio je četvrta runda trgovinskih pregovora Vašingtona i Pekinga otkako je Tramp ušao u carinske sukobe sa Kinom u aprilu ove godine, a američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) je najavio da se peta runda već planira u narednih nekoliko nedelja.

Besent je dodao da je cilj pregovora bio prelazak TikToka, koji je trenutno u vlasništvu „BajtDensa“, u vlasništvo Vašingtona.

Američki trgovinski predstavnik Džejmison Grir (Jamieson Greer) rekao je da je delegacija Vašingtona „veoma fokusirana na TikTok i osiguravanje sporazuma koji je ranvopravan i prema kineskoj strani“, ali i da poštuje, kako je naveo, zabrinutost za američku nacionalnu bezbednost.

Glavna tačka prepreka u tehnološkim i trgovinskim pregovorima bila je korišćenje prava intelektualne svojine poput TikTokovog algoritma, oko čega je, prema rečima kineskih pregovarača, postignut konsenzus.

Vicepremijer Kine He Lifeng, koji je u pregovorima predvodio kinesku delegaciju, rekao je novinarima da su dve strane imale „iskrenu, detaljnu i konstruktivnu komunikaciju“, prenela je kineska agencija Sinhua.

On je dodao da se Peking protivi politizaciji i „naoružavanju“ trgovinskih i ekonomskih pitanja i kritikovao SAD zbog, kako je naveo, preteranog rastezanja koncepta nacionalne bezbednosti i uvođenju sankcija kineskim kompanijama.

SAD i Kina se spore oko rukovanja podacima američkih korisnika na TikToku još od mandata bivšeg predsednika Džozefa Bajdena (Joseph Biden), čija administracija je odobrila zabranu te mreže u SAD ukoliko njena matična kompanija ne proda svoj kontrolni udeo.

(Beta)

