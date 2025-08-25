Kompanija SpejsEks otkazala probni let svoje megarakete Staršip

Kompanija SpejsEks (SpaceX) američkog milijardera Ilona Maska (Elon Musk) otkazala je probni let svoje megarakete Staršip (StarShip) u nedelju, što je novi udarac za milijardera posle niza neuspešnih testova obeleženih eksplozijama.

„Deseti let Staršipa je otkazan kako bi se rešio problem sa zemaljskim sistemima“, objavio je SpejsEks na platformi Iks (X).

Megaraketa bi trebalo da bude lansirana iz baze američke kompanije u Teksasu, na jugu SAD.

Serija problema navela je mnoge posmatrače da sumnjaju u sposobnost megarakete da izvede projekat kolonizacije Marsa Ilona Maska.

(Beta)

