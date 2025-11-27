Lansirna rampa ruskog Kosmodroma Bajkonur oštećena poletanjem Sojuza

„Utvrdili smo oštećenja na nekoliko komponenti“ lansirne rampe, objavio je Roskosmos na društvenim mrežama posle pregleda tog jedinog objekta koji Rusiji omogućava lansiranje svemirskih letelica s posadom.
Svemirska agencija je navela da će lansirna rampa biti popravljena „što je pre moguće“ jer je „dostupan sav rezervni materijal“.
Međutim, specijalizovani ruski blogovi tvrde da je šteta velika i da dugo neće biti lansiranja letelica s posadom s Bajkonura.
Svemirska letelica s ruskim kosmonautima Sergejem Kud-Sverčkovom i Sergejem Mihajljevom i američkim Krisom Vilijamsom (Chris Williams) se danas bez oštećenja i po planu spojila s Međunarodnom svemirskom stanicom, naveo je Roskosmos.
Letovi u svemir su jedna od retkih oblasti u kojima sarađuju Rusija i SAD uprkos ruskoj ofanzivi na Ukrajinu.
(Beta)
