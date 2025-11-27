Lansirna rampa ruskog Kosmodroma Bajkonur oštećena poletanjem Sojuza

Lansirna rampa ruskog „Kosmodroma Bajkonur“ u Kazahstanu je danas oštećenja poletanjem rakete „Sojuz“ koja je rusko-američku posadu prevezla u Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti Zemlje, saopštila je svemirska agencija Roskosmos.

Foto: Beta

„Utvrdili smo oštećenja na nekoliko komponenti“ lansirne rampe, objavio je Roskosmos na društvenim mrežama posle pregleda tog jedinog objekta koji Rusiji omogućava lansiranje svemirskih letelica s posadom.

Svemirska agencija je navela da će lansirna rampa biti popravljena „što je pre moguće“ jer je „dostupan sav rezervni materijal“.

Međutim, specijalizovani ruski blogovi tvrde da je šteta velika i da dugo neće biti lansiranja letelica s posadom s Bajkonura.

Svemirska letelica s ruskim kosmonautima Sergejem Kud-Sverčkovom i Sergejem Mihajljevom i američkim Krisom Vilijamsom (Chris Williams) se danas bez oštećenja i po planu spojila s Međunarodnom svemirskom stanicom, naveo je Roskosmos.

Letovi u svemir su jedna od retkih oblasti u kojima sarađuju Rusija i SAD uprkos ruskoj ofanzivi na Ukrajinu.

(Beta)

